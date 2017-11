Fideicomiso no sólo es para pavimento, expone Elizondo a la IP

Los titulares del Fideicomiso de Puentes Fronterizos comparecieron ayer con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para detallar su funcionamiento y conocer cómo se han estado trabajando los recursos.Gustavo Elizondo Aguilar, director del organismo estatal, señaló que ante los cuestionamientos de la falta de agilidad en los resultados en rehabilitación de las calles, se aclaró “que el propósito no es específicamente pavimentación, sino potenciar el desarrollo de Ciudad Juárez”.Afirmó que se están realizando otro tipo de inversiones como la segunda ruta troncal del “ViveBús” o la inversión para el Centro de Investigación y Transformación de Tecnologías Avanzadas (CITTA), para el cual informó una asignación de 80 millones de pesos.El recién nombrado presidente del CCE y presidente Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Juan Carlos Sapién de Anda, señaló que durante la reunión no se profundizó mucho en los proyectos pero dijo que fueron informados de una partida de 252 millones de pesos para la ruta troncal y 80 millones de pesos para el CITTA.Con respecto a los planes, el dirigente empresarial dijo que “el CCE ha manifestado cuando hay algo que no parece, cuando hay algo que no se está tomando en cuenta y nos han escuchado; ahora (con el plan de transporte urbano) hay que ver cuáles serán los impactos negativos a la hora de las obras”.Asimismo, Sapién de Anda señaló que Elizondo Aguilar “dio información muy importante de cuáles son los destinos de los recursos que recaba mensualmente y volvimos a repasar cómo están constituidos los comités (del órgano estatal)”.El director del Fideicomiso señaló que este año se han recaudado 200 millones de pesos, 6 por ciento más que el año pasado; pero afirmó que el monto podría crecer el próximo año un 10 ó 15 por ciento, por la remodelación de los centros de peaje del puente internacional Paso del Norte y la Línea Exprés Lerdo-Stanton.

