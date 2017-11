Usan 20 mil mujeres 'app' de seguridad

La aplicación “No estoy sola”, creada por el actual Gobierno municipal, se ha descargado 70 mil veces y en 20 mil casos está activa, dijo el jefe de Informática y Comunicaciones del Municipio, Miguel Rojas Díaz de León.Informó que la ‘app’, que permite a las mujeres enviar una alerta a sus contactos en caso de sentirse en riesgo, se ha bajado incluso en España y Chile, aunque principalmente en México.Sin embargo indicó que por privacidad de la misma aplicación se desconoce cuántas veces se ha utilizado.“No estoy sola” permite a las mujeres comunicarse de forma inmediata con personas de confianza para que sean las primeras en tomar acciones si la usuaria se encuentra en riesgo o peligro.Con sólo agitar el teléfono, se envía una alerta a los contactos seleccionados a través de un mensaje de texto donde se incluye la ubicación. El aviso se repite cada 5 o 10 minutos hasta que la persona desactiva la alarma.La emergencia no se emite directamente a la Policía, sino a cinco o más contactos, quienes podrán solicitar intervención policiaca en caso de que el aviso se mantenga activo, se explicó.La aplicación para teléfonos celulares fue diseñada por la Alcaldía de Ciudad Juárez, funciona en todo el mundo y no necesita Internet.A la fecha se puede descargar de forma gratuita con celulares Android desde Google Play. Para hacerlo se debe escribir la frase no estoy sola, sin espacios, es decir, noestoysola. De inmediato aparece la opción para instalar.Rojas explicó que el reporte que reciben de Google Play es por países, por eso se desconoce con exactitud cuántas veces se ha descargado en Ciudad Juárez.Aseguró que la versión para iPhone todavía no se aprueba por Apple.Dijo que el Municipio está trabajando en elaborar la versión iOS.“Apple está poniendo un poquito de trabas en cuanto a la funcionabilidad, que no acepta que no usa Internet, que es parte de los atractivo de nuestra aplicación. Estamos trabajando en una versión en donde sí se va a tener que usar internet, pero va a tener que ser utilizado de punto a punto, o sea que las dos personas lo tengan instalado”, explicó.El Gobierno Municipal lanzó la aplicación en julio pasado y en las primeras horas se descargó 10 mil 300 veces, se informó.El funcionario declaró que se ha enterado de algunos casos en que sí ha ayudado, pero esa información no sale a la luz pública.“Nosotros no llevamos un control de quién la está utilizando porque es una aplicación de discreción, a uso discrecional”, aseguró el jefe de Informática y Comunicaciones del Municipio. (Araly Castañón / El Diario)•Una vez descargada la aplicación, con sólo agitar el teléfono se envía una alerta a los contactos seleccionados a través de un mensaje de texto donde se incluye la ubicación.•El aviso se repite cada 5 o 10 minutos hasta que la persona desactiva la alarma•La emergencia no se emite directamente a la Policía, sino a cinco o más contactos, quienes podrán solicitar intervención policiaca