No ha cambiado nada

Socorro Ruiz, de 72 años, tiene un par de aretes que utiliza sólo en ocasiones especiales. Son unas fichas de refresco con el metal pintado de rosa y, en la parte interior, el rostro de Nancy Navarro Muñoz, su nieta desaparecida en julio de 2011 en la zona Centro.Le pendían junto al cuello ayer 6 de noviembre, día del cumpleaños número 25 de la víctima y, también, del décimo-sexto aniversario del hallazgo de otras ocho mujeres en el “Campo Algodonero”.Encorvada y sentada en una jardinera del Memorial donde fue el evento conmemorativo, Ruiz escuchaba los discursos, como el de la defensora Cecilia Espinoza, que denunció que este año van 71 mujeres asesinadas en Juárez, un 31 por ciento más que en todo 2016.También, que cada uno de los 16 agentes del ministerio público asignados a la Unidad de Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía General en esta zona tiene mil 500 carpetas de investigación a su cargo.Esto significa que no hay acciones efectivas en materia de prevención y que las que hay de atención, como la investigación, son insuficientes, dijo Espinoza en entrevista.El evento recordó los asesinatos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia y una jovencita aún no identificada.Los restos fueron encontrados entre los días 6 y 7 de noviembre de 2001 en el predio conocido como “Campo Algodonero”, ubicado en el crucero de Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, donde hoy hay un pequeño parque en recuerdo de este crimen.“Desaparecieron en 2001 y las autoridades no hicieron algo para buscarlas”, dijo Ivonne Mendoza, del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac).“No apoyaron a las familias y, por el contrario, les dijeron que volvieran en 72 horas”, agregó Mendoza, que recordó la sentencia de 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que culpó al Estado mexicano por la impunidad y por no garantizar la vida de las víctimas.Sin embargo, ni esta sentencia ha sido capaz de evitar la repetición del problema, observó Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes, desaparecida en 2009 en la zona Centro de Juárez y encontrada en 2011 en el Arroyo del Navajo.“No ha cambiado nada”, coincidió Norma Laguna, madre de Idaly Juache Laguna, desaparecida en 2010 y también encontrada en 2011 en el Arroyo del Navajo, ubicado en el Valle de Juárez y convertido en el mayor depósito clandestino de cuerpos de mujeres en la historia de esta frontera.“Como las encontraron a ellas (las víctimas del “Campo Algodonero”), encontraron a nuestras hijas. Fue un genocidio”, agregó Laguna en entrevista.Laguna y Montes acompañaron en el evento a Luz Elena Muñoz, de 42 años y madre de Nancy Navarro Muñoz, quien cumplió 9 años el día que encontraron los cuerpos del “Campo Algodonero” y es hoy una de las 107 mujeres con reporte de desaparición denunciados desde 1993.Fue vista por última vez el 13 de julio de 2011, cuando se dirigía a pedir trabajo a la tienda “Modatelas”, ubicada sobre la calle Mina, arteria que es paradero de las unidades de transporte público y punto de desaparición de otras adolescentes.Desde el micrófono, y portando al frente la misma fotografía que su madre tenía en los aretes, su madre leyó un mensaje para decirle que no se cansaría de buscarla.“He recorrido calles, he hecho plantones, marchas, he llevado tu fotografía a cientos de lugares que nunca imaginé”, dijo Muñoz.“No me he cansado y, si supiera dónde estás, daría mi vida por la tuya”, agregó la madre de familia.