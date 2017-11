Denuncian empresarios 'pésimo servicio' del Seguro

El empresariado juarense volvió a manifestar sus quejas contra el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a que aseguran que es un “pésimo servicio” que aumenta al “doble” los gastos patronales.Los patrones señalaron que las afectaciones financieras se presenta debido a que no obtienen atención médica eficiente para sus trabajadores, pese a pagar las cuotas, y terminan pagando servicios privados para atender a su personal.El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Juárez, Raúl De León Apraez, señaló que los empresarios “están seguros del pésimo servicio que sigue teniendo el Seguro Social, a todos los socios si les llegan los cobros a tiempo pero a la hora de que quieren mandar a uno de los empleados o familiares del trabajador tienen un pésimo servicio”.“Desgraciadamente lo que se está haciendo es que se sigue pagando por fuera para que puedan ser atendidos en clínicas y hospitales privados: esto le está costando el doble al empresariado”, expresó.Con respecto a la subrogación del servicio, De León Apraez señaló que aún no se ha determinado si conviene cambiarse a hospitales privados y dejar de pagar las cuotas obrero-patronales al IMSS.Pese a que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) recibiría notificaciones de la delegación estatal de presupuestos y mejoras, ninguno de los miembros del órgano ha recibido información de los cambios.“No hemos tenido información de visitas a los hospitales; no nos han dado nada de información y quedaron de estarnos mandando toda la documentación que se iba a hacer en presupuestos, acerca de qué mejoras iban a hacer”, enfatizó el presidente de la Canacintra.Con respecto a la suspensión de actividades en algunas Unidades de Medicina Familiar (UMF) –como la 47 y 48– y los servicios dentales por el déficit de empleados para cubrir a quienes gozan de sus vacaciones, señaló que la deficiencia del servicio no es un problema sólo de una semana sino de todo el año.

