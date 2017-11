Les quita el estrés por unas monedas

Reliquias, antigüedades y todo tipo de artículos de segunda mano pueden encontrarse en una visita en un domingo libre al “Bazar del Monu”, pero ¿se haría un masaje relajante a la vista de todos?David Chávez, de 58 años, es un masajista empírico que ofrece masajes relajantes y terapéuticos en el Bazar del Monumento desde hace dos domingos.La vista durante el paseo es bastante peculiar. En su segundo domingo instalado en la plaza, David coloca una cama de masaje envuelta en una sábana. Ahí, una mujer pregunta cuánto le cobra por el servicio. Lo requiere en las piernas, dice y, por un precio de 80 pesos, acepta el trabajo.Y ahí está el masajista haciendo lo suyo. Mientras frota los chamorros y las articulaciones, la cliente se queja pero poco a poco se relaja hasta que no presenta oposición.Los visitantes curiosos en ese domingo que parecería como cualquiera pasan por ahí y ven. La mujer paga y se va contenta.“Cárgate de energía. Masaje antiestrés, relajante, desinflamante, vigorizante”, se anuncia David en el espacio de tres por tres que se adjudicó entre los demás comerciantes ambulantes.“Hay mucha gente que en realidad lo ocupa (el masaje), pero no tengo dónde ponerme. Hace unas semanas pasé por aquí para comprar unos libros y una vendedora me sugirió que me pusiera aquí a hacer masajes. Es un dinero extra”, dice.El hombre no tiene estudios, pero asegura que tuvo una novia terapeuta con la que vivió en Estados Unidos, quien le prestó todos sus libros y le enseñó todo lo que sabía. Hay doctores que incluso, dice, lo contratan para que trabaje con sus pacientes.La terapia la practica desde los 18 años. A lo largo de ese tiempo se ha asociado con fisioterapeutas que tienen licencia para operar y eso le ha dado mucha experiencia.“Soy masajista terapéutico, muchas veces hago mi trabajo a cambio de una donación”, menciona.Aunque algunos de sus servicios los ofrece a cambio de una donación, otros cuestan entre 50 y 80 pesos, según la atención que requiera el solicitante.Dar la terapia tampoco es para cualquiera, pues además de los conocimientos técnicos sobre el funcionamiento del cuerpo humano la preparación física y psicológica debe ser óptima, pues los terapeutas comparten, también, su energía.“Yo principalmente tengo que tener buena energía, estar en buenas condiciones físicas, no estar alterado con ninguna clase de droga, ni alcohol, ni cigarro, lo más saludable porque yo te estoy transmitiendo una energía saludable”, explica.La idea de David, quien vive en la colonia Fronteriza Alta, es juntar dinero y luego buscar un local más apropiado donde los clientes tengan la privacidad de relajarse por completo.“No tengo mis títulos pero lo que sé, lo tengo desde hace mucho, porque lo practico. El papel no importa, lo que importa es que la gente se vaya contenta”, expresó. Si necesita un servicio, ofrece, puede llamarlo al número (656) 549298. (Javier Olmos/ El Diario)

