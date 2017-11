Abordarán alcalde y empresarios problemática

La paralización parcial de la Unidad de Medicina Familiar 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del sábado pasado se abordará en la reunión el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de hoy, indicó Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).Agregó que buscarán una reunión con algún directivo del IMSS para evitar que problemas de falta de personal o de vacaciones, provoquen que el Instituto deje de cumplir con sus obligaciones con las empresas y los trabajadores.“No podemos permitir que nos dejen con puro urgencias, porque es obvio que se va a saturar, afirmó. Lo que vemos es que se generan permisos y vacaciones para la gente sin tomar en cuenta que se van a quedar sin personal y eso no puede suceder, como en la iniciativa privada no sucede”, agregó.“Vamos a hacer una llamada de atención para que no se perjudique a los derechohabientes cuando no hay coincidencia de días festivos con la industria maquiladora, con comercio”, abundó.“El IMSS nos tiene puesto un enlace entre IMSS y cámaras para atender a los casos especiales”, agregó.“Necesitamos que el IMSS se ajuste a las necesidades de la iniciativa privada, tienen que poner mucho cuidado en otras fechas similares y deben dejar guardias para que los derechohabientes sean atendidos”, agregó.Por su parte, el alcalde, Armando Cabada Alvídrez, aseguró que hablará con el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Cristián Rodallegas Hinojosa, para saber qué está pasando con el servicio en esta ciudad.“El hecho de que estén cerrando algunos consultorios y limitando algunos de sus servicios por falta de personal, obviamente a todos nos preocupa”, declaró ayer.Dijo que hablará con Rodallegas para enterarse de manera directa qué es exactamente lo que está pasando.“Simple y sencillamente como un ciudadano más que está interesado en que esa seguridad social, con que cuenta la mayoría de los mexicanos se preste de la mejor manera”, expuso Cabada. (Con información de Araly Castañón)

