Pega la ‘Ciclovía’ a comerciantes de la 16

Comerciantes de la avenida 16 de Septiembre registraron un desplome en sus ventas dominicales de hasta un 50 por ciento, derivado del cierre vial por el programa de la “Ciclovía Recreativa”, que inició ayer.Los más afectados fueron los locales de venta de comida, cuyos clientes frecuentes no encontraron forma de llegar debido a que no sólo se dio el cierre de la vialidad, sino también de las calles que dan acceso a ella.“Una clienta me dijo que tuvo que estacionarse en la 5 de Mayo, y se vino caminando desde allá. Los domingos es cuando normalmente tenemos más gente, y ahora como no pueden pasar los carros, no han llegado”, dijo una comerciante del establecimiento de burritos “El Compa”, ubicado cerca del cruce de 16 de Septiembre y Justo Sierra.Aunque los ciclistas hicieron sus recorridos por toda la avenida, los negocios se apreciaron vacíos o cerrados.“Sí nos ha afectado el cierre, porque los clientes no pueden ingresar a la avenida, ni tampoco se pueden estacionar en las calles de los lados, entonces ven que no pueden entrar y mejor no llegan”, dijo Estela Jaramillo, quien trabaja en el expendio de Lotería “Iker”.Dijo que sus clientes habitualmente acuden las mañanas de los domingos, sólo pasan en sus autos y únicamente descienden para comprar el boleto e irse inmediatamente.Algunos incluso le llamaron por teléfono para preguntar por qué estaba cerrada la calle y diciendo que tratarían de regresar más tarde, aseguró la comerciante.Otro negocio que registró una disminución de su clientela a la mitad fue el restaurante bar “Chevillote”, ubicado frente a la Casa de Juan Gabriel.“Quizá una opción sería abrir las calles de los lados y sólo mantener cerrada la vialidad, porque a los clientes se les dificulta llegar”, dijo una trabajadora del lugar.En general los comerciantes manifestaron su deseo de que la ciclovía se moviera hacia alguna vialidad con menor actividad comercial, que no afectara sus actividades laborales. (Karen Cano / El Diario)