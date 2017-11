Atribuye IMSS a Sindicato déficit de personal

La insuficiencia de personal en las clínicas para cubrir a quienes están de vacaciones alcanzó a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció el Sindicato.Sin embargo, el delegado del IMSS en Chihuahua, Cristián Rodallegas, dijo que la problemática no se debe a la salida de vacaciones de los trabajadores, como se ha difundido.Agregó que se debe a la oposición de la representación sindical en el estado de acceder a la indicación del área médica de nivel central de liberar el servicio mediante la atención de una asistente médica por dos consultorios.“La representación del sindicato en el estado no permite que este servicio se abra, si no es con una asistente médica para cada consultorio”, dijo.Víctor Manuel Ruelas Carmona, portavoz de la Sección VIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), denunció que el Hospital General de Zona (HGZ) 35 se quedó en la noche con sólo dos de los cinco médicos que deben despachar en Urgencias.“Nada más hay dos en la noche y no se está cubriendo”, señaló. “Si se satura Urgencias no van a poder dos médicos atender a todos”.Mientras tanto, el servicio de Atención Médica Continua de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 47, ubicada en la colonia Chaveña, tampoco operó ayer domingo, como normalmente lo hace.Trabajadores señalan que, a menos de que las autoridades del Seguro Social proporcionen una solución, esta semana todavía tendrán que afrontar la crisis de personal en virtud de que los períodos vacacionales duran regularmente 10 días.“Se supone que esto se prevé con anterioridad. Las incidencias se programan desde antes y se supone que el presupuesto ya estaba. ¿Dónde está? No sabemos qué pasó o por qué no hay presupuesto”, dijo el vocero del sindicato local.Este fin de semana, la UMF 48, situada en el sur de la ciudad, dejó de prestar el servicio dental y las consultas en Atención Médica Continua ante la falta de personal que lo haga, en tanto que la UMF 47 suspendió el mismo servicio desde el sábado.El delegado del IMSS en Chihuahua, Cristián Rodallegas, dijo que se cuenta con un millón de pesos para pago de tiempo extra en Ciudad Juárez, con lo cual se asegura la continuidad de los servicios.Indicó también que actualmente la Delegación Estatal está en espera de que la representación sindical presente las propuestas para la contratación del personal necesario para la cobertura de diversas plazas, ya que es una facultad exclusiva de ellos.En ese sentido, resaltó que están autorizados los recursos para las contrataciones tanto de médicos no familiares, así como de otras categorías de atención directa al derechohabiente.Indicó que a la representación sindical en Chihuahua se le ha reiterado todas las necesidades de contratación en la entidad, que en la zona Juárez son 131 ingresos a la bolsa de trabajo; es decir, personal sustituto para la cobertura de las ausencias.Detalló que de esa cifra, 43 son de médicos no familiares (especialistas), dentro de las cuales destacan las especialidades de anestesiología, cirugía general, angiología, cirugía plástica y reconstructiva; cardiología, dermatología, gastroenterología; endoscopía, ginecología y obstetricia; medicina interna, hematología, infectología, neurología, oftalmología, neurología, otorrinolaringología, radiodiagnóstico, médicos pediatras, terapia intensiva, urgenciólogos, entre otros.Señaló que los 88 restantes corresponden a otras categorías, como asistente médica, auxiliar de administración, auxiliar de enfermería general, auxiliar universal de oficina, auxiliar de limpieza e higiene, oficial de puericultura, operador de ambulancias, entre otros.