Omiten seguimiento médico 1 de cada 3 enfermos crónicos

Al menos uno de cada tres diabéticos, hipertensos u obesos adscritos al Seguro Popular en Juárez está fuera del seguimiento médico que debe llevar para controlar su afección, advierte el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles.Estos hechos implican que una tercera parte de los pacientes registrados en los 26 centros de salud locales de la Secretaría de Salud desdeñan o ignoran las consultas a las que deben asistir o desconocen los procedimientos para hacerlo, consideran autoridades.De acuerdo con el Sistema de Información en Enfermedades Crónicas (SIC) del organismo, el Seguro Popular en la localidad ampara a 14 mil 929 personas con estos padecimientos, pero sólo 9 mil 894 visitan con regularidad al médico.De este modo, un 33.72 por ciento de esta población específica sin seguimiento la componen en su mayoría mujeres de 55 a 59 años.A este grupo etario le siguen las personas de entre 50 y 54, las de entre 45 y 49, las de entre 60 y 64 y las de entre 70 y 74, en ese orden.El Diario buscó a Lorena García Lares, coordinadora del Programa del Adulto y Adulto Mayor de la Jurisdicción Sanitaria II, para conocer una postura sobre estos datos, pero la funcionaria no estuvo disponible para una entrevista.Sin embargo, Arturo José Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, advirtió que, de no llevar un control de estas enfermedades, quienes las sufren pueden perder funciones vitales o incluso la vida.Desde el punto de vista del director médico de la dependencia en Juárez, el bienestar de las personas no depende sólo de las acciones oficiales, sino del propio interés que cada una de ellas tenga en sí misma.“El abrir la puerta de los servicios de salud es responsabilidad del gobierno, pero el acercarse a esa puerta abierta es responsabilidad de los líderes familiares”, consideró. “Mucho de ello es desconocimiento o irresponsabilidad. O no se conocen los beneficios o sí pero no van, lo que recae en una irresponsabilidad del ciudadano”.El SIC reporta que, de los 2 mil 607 diabéticos que no acuden a consulta en sus centros de salud, sólo un 18.5 conoce su medición A1c, un examen de laboratorio que muestra el nivel promedio de glucosa en la sangre durante los últimos tres meses.De acuerdo con la plataforma, como esta prueba es vital para saber qué tan bien controlada está la diabetes, el otro 81.5 por ciento de los pacientes, que son poco más de 2 mil, desconoce estos importantes datos.Como responsable de al menos 616 muertes ocurridas en Juárez entre enero y septiembre de este año, la diabetes mellitus II es la principal causa de fallecimientos en esta y otras ciudades, documenta el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).La mayoría de las personas que tienen esta enfermedad murieron entre los 65 y los 69 años, la mayoría mujeres, como puede observarse en el SEED.En cifras• 14 mil 929Pacientescon males crónicos• 5 mil 035desdeñan o ignoranlas visitas médicasde seguimiento• 33.72%son mujeresde 55 a 59 años

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.