Promueven policías cultura de la legalidad

Policías de proximidad, adscritos a la Dirección de Prevención Social, reforzaron la campaña de difusión de la Cultura de la Legalidad a fin de incentivar al ciudadano a llevar una vida en armonía con las leyes y reglamentos.Mediante la distribución de trípticos, los agentes buscan hacer reflexionar a los ciudadanos sobre la importancia de temas como la corrupción, cohecho, tráfico de influencias, peculado, soborno y nepotismo.Además, proporcionan información sobre la utilidad de tener a la mano los teléfonos comunitarios de cada uno de los distritos policiales, para que puedan llamar directamente en caso de tener algún problema.Este número no sustituye al 911, sin embargo, permite el contacto directo del ciudadano con el responsable del distrito policial y reduce el número de llamadas falsas.Los agentes mantienen esta campaña en forma permanente y no siempre son bien recibidos.Algunas personas rechazan el tríptico informativo, otros se niegan hasta estrechar la mano del elemento.“A veces nos atacan y es injusto, sólo estamos haciendo nuestro trabajo y por alguna mala actuación de algún compañero piensan que todos somos corruptos, cuando no es así”, dijo una oficial del Grupo 16.En la presente administración municipal la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha perdido seis agentes que han fallecido en diversas circunstancias, la mayoría de las víctimas tenían hijos, padres y hermanos.“Nosotros queremos que los ciudadanos sepan que estamos aquí para servir, que buscamos servir y proteger, que no todos somos malos”, dijo el oficial al ciudadano al que le estrechaba la mano en el exterior de un centro comercial.

