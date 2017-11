Se dan un saludo de paz

Cargando

El Río Bravo los dividía físicamente, pero de un lado a otro los feligreses se dieron el saludo de paz en la homilía que se ofició ayer en memoria de los indocumentados que han perdido la vida en su intento por llegar a Estados Unidos.La celebración culminó con decenas de globos blancos lanzados al cielo, honrando la memoria de los migrantes“Estamos celebrando la unión”, dijo Mark J. Seitz, obispo de la Diócesis de El Paso, quien presidió la Misa del Migrante realizada ayer por la mañana.Desde hace 18 años, esta actividad se realiza una vez al año con motivo de fortalecer los lazos amistosos entre devotos de ambos lados de la frontera.Desde siempre la misa se había realizado en la colonia Rancho Anapra, pero debido a la construcción del muro fronterizo, este fue el segundo año que lo realizaron a un costado del “puente negro”.Del lado mexicano, los asistentes acudieron con cruces además de los globos blancos.Del lado americano, acudieron con playeras amarillas, y contaron con la participación de un grupo de danzantes. Algunos asistentes portaban las cruces que fueron parte de la misa que ofreció el Papa Francisco en honor a los migrantes en febrero de 2016.Además, banderas de varios países ondeaban en el lugar, para demostrar la unión entre naciones y protestar en contra de los muros divisorios.Al finalizar la ceremonia, Seitz cruzó el río hasta el lado mexicano de la mano de representantes de Los Caballeros de Colón, para entregar una rosa de plata, que es símbolo de unidad intercontinental.El gesto fue celebrado con aplausos y alabanzas.Uno de los organizadores es el párroco Javier Calvillo, quien además es director de La Casa del Migrante y dijo que este año especialmente las oraciones iban para los migrantes que han muerto en busca de una mejor vida.“Esta ya es una misa tradicional, tenemos 24 años celebrándola con Las Cruces y El Paso y Ciudad Juárez. Después de ver muerte, trata, extorsión, esto nos invita a reconocer que ante los muros no hay como los puentes”, expresó.Dijo que debido a la rigidez de las políticas migratorias que se han fortalecido en Estados Unidos, no se descarta una deportación masiva en un futuro próximo.“La verdad es que no estamos preparados, ni Ciudad Juárez, ni Chihuahua estaría preparado para recibir a todos nuestros hermanos. Hasta el momento lo que sabemos es que se están llenando las cárceles americanas de mexicanos”, dijo.Dijo también que era notorio un aumento en la migración este año, sobre todo en lo que respecta a centroamericanos, haitianos y venezolanos.“Hemos llegado a los 70 refugiados en la Casa del Migrante, a veces sólo tenemos 10. La cifra varía pero la casa siempre está llena principalmente de extranjeros”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.