Redes sociales, una puerta al delito

“Redes sociales en Juárez han abierto una puerta del infierno a los jóvenes, al exponerse a grupos que promueven el “cutting”, el “sexting” y hasta la prostitución”, advirtió ayer Vanessa Ahumada, jefa del Departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).A través del Grupo 16 y el área de Psicología, la corporación está reforzando la prevención sobre el uso de las redes sociales entre estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, a fin de evitar que sean presa fácil de delincuentes.Además trabajan en coordinación con otras corporaciones, como la Policía Cibernética, para rastrear a estos grupos y sus administradores.“Actualmente ellos se sienten inmersos en la red, es una puerta al mundo donde se les oferta todo tipo de servicios, desde supuestas amistades que les invitan e incitan a hacer cosas rebeldes como salirse de casa, les ofrecen apoyo, supuesta seguridad y protección”, explica la trabajadora social.Los adolescentes pueden encontrar fácilmente a grupos donde les apoyan la depresión e incitan al suicidio.“Es impresionante pero la mayoría de los menores que hemos detectado con problemas de redes sociales durante los talleres que impartimos, están en grupos donde se les invita al “cutting”, al “sexting”, ya se hacen redes de prostitución.“El internet es una puerta no solo a lo positivo sino a lo negativo entre personas que todavía no tienen el control de sí mismos”, agregó.El caso más emblemático registrado en los últimos días en torno al riesgo en el uso de las redes sociales, es el de la menor Zuleth Cruz Zamarrón, de 15 años, y quien hizo pública una supuesta actividad criminal.La menor fue asesinada y su cuerpo fue localizado abandonado en la carretera a Casas Grandes, a la altura del kilómetro 29, en esta ciudad.Después del asesinato, ha sido objeto de calificativos despectivos por decenas de usuarios de la red social Facebook por sus publicaciones.Una usuaria, identificada como Lily Mvm, escribió en el perfil de la menor victimada.“Me da pena que es producto la juventud de una familia disfuncional. Cristina, la madre ni está en su lista de contactos. Jesús el papá no estuvo cerca, fue a acompañar una tía (hermana del papá). De mil 830 contactos de esta joven solo cinco hallé (que) sintieron su muerte...cinco que mala onda”, publica.Y agrega: “Papá involúcrate en la vida de tu [email protected] (sic). No es que viva su vida, guíalo, la pobreza no es ignorancia ni la riqueza da status... ENSEÑA,VALORES, RESPETO, TOLERANCIA Y AMOR AL PRÓJIMO”.Para la trabajadora social de la SSPM una gran solución a este tipo de problemas está en casa.“Los padres deben de estar más pendiente de las herramientas que les da a sus hijos y no abrir nuevos peligros para ellos”.“Como padres tienen una labor bien grande ante sí, tienen que estar al pendiente al 100 por ciento de lo que sus hijos están viendo y compartiendo en sus aparatos y debemos generar en nuestros hijos el sentido de hacer el bien, de la responsabilidad en el uso de estos aparatos y el internet”, puntualizó. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

