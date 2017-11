Prolongan fiesta a sus difuntos

Aun cuando se celebró el Día de los Muertos el jueves pasado, la fiesta continuó en los panteones ayer sábado, cuando aquellas personas que no tuvieron el día libre aprovecharon para ir a visitar a sus seres queridos a estos recintos.Tal fue el caso de Gerardo Luis Olvera, quien junto a su esposa Margarita Olvera, fue al panteón La Chaveña a visitar a su madre.Mientras Gerardo arreglaba el sepulcro, cinco de sus nietos se regaron por las tumbas localizadas en las inmediaciones, dejando cempasúchil en aquellas que parecieron no haber tenido visita estos días.“Nosotros les estamos inculcando la tradición y el amor por quienes ya no están con nosotros. Hace unos días vieron unas caricaturas en donde se hablaba de los muertos que ya nadie visita, y hoy les compramos flores para que fueran a dejárselas y no se sintieran tan olvidados”, explicó Margarita.La efeméride es evidente en los recintos, las lápidas lucen recién lavadas, con ofrendas coloridas, flores que aún conservan su frescura y esparcen su aroma con el polvo.A la entrada, lo primero que se escucha son las risas y las palabras de los vivos, así como la música que no deja de sonar en cada rincón.El ambiente también se enrarece con el aroma de los antojitos mexicanos, que alimentan a contingentes de familias enteras que acuden a hacer presente la tradición.“Esto fue algo que nos inculcó mi mamá, y ahora se lo estamos inculcando a nuestros nietos, para que cuando nosotras muramos ellos sigan viniendo”, dijo Angélica Jiménez.Ella, en compañía de sus hermanas quienes trabajaron el pasado 2 de noviembre, acudió ayer al panteón de La Chaveña a visitar las tumbas de sus papás y las de sus abuelos.Con la asistencia de los nietos, la actividad se volvió en la unión de cuatro generaciones de una misma familia, a través de la tradición.“Queremos que ellos sigan viniendo, después. Creo que la tradición se está perdiendo y basta con ver que destacan más las tumbas olvidadas, a nosotros nos lo inculcaron y ahora lo seguimos inculcando”, dijo.

