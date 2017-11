Restablecen unión entre padres e hijos

Mientras flexionaba el cuerpo bajo las instrucciones del sargento Soria, Ivonne, de 15 años, sonreía no sólo al comprobar su falta de condición física, también reía con la mujer que a la distancia la observaba. Era su madre.Semanas atrás, ninguna de las dos sonreía. Sentadas frente a la trabajadora social de la Dirección de Prevención Social, madre e hija escuchaban la gravedad de los hechos en los que Ivonne se vio involucrada al asistir con una amiga a una fiesta donde hombres adultos departían con mujeres menores de edad a las que ofrecían droga y alcohol.A escondidas de sus padres, Ivonne acudió a una fiesta invitada por una amiga un año mayor que ella y con adicciones a diversas drogas.Fue muy tarde cuando la menor se dio cuenta de su error. Corría junto a su amiga a una recámara para ocultarse de los agentes que llegaron a irrumpir en la “pool-party” clandestina.A las dos menores las resguardaron y las llevaron al área de Trabajo Social donde el personal llamó a los padres de Ivonne, que esa noche no tenía permiso de salir.“Mi madre me dijo que estaba decepcionada de mí y yo la entendí, también yo me decepcioné a mí misma, pero ahora todo es distinto. Terminé esa relación amistosa. Preferí a mi familia que a las amistades, porque las amistades no existen”, dice la adolescente.Ivonne es parte de los menores en problemas con la ley que egresarán próximamente el programa Valórate que realiza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).“Muchos menores tenían meses sin dialogar con sus padres y esos padres tenían el mismo tiempo sin escuchar a sus hijos. Eso daño la relación y provocó muchos problemas a la familia.“Aquí los apoyamos a que recuperen eso que han perdido”, resumió José Luis Martínez Galicia, sicólogo de la SSPM.El objetivo de Valórate es reencausar a las familias en conflicto.Los talleres terapéuticos son atendidos por un equipo de trabajo multidisciplinario que consta de trabajadoras sociales, psicólogos y agentes preventivos adscritos a la Dirección de Prevención, explica el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez, que acompañó a las 457 personas involucradas en el programa preventivo.Entre el grupo de padres destacaba la figura delgada de Guadalupe, quien está al lado del menor de 17 años y casi 1.80 metros de estatura. El mayor de sus tres hijos fue canalizado al Distrito Sur después de chocar el vehículo familiar. Al momento del accidente la relación padre-madre-hijo estaba deteriorada, situación que no había sido advertida totalmente por los padres.“Nos mandaron para acá y de castigo le pusieron 16 sábados y desde entonces venimos. Al principio sí cuestioné por qué tengo que ir yo, pero ahora lo entiendo perfecto.“Ya nos va mejor, está rebelde todavía pero ya le ha bajado mucho y todo lo aprendido aquí estamos aplicando, yo verdaderamente recomiendo este taller es muy necesario”, dice Guadalupe.Rialivázquez Domínguez dice que entre los temas impartidos en los talleres se encuentran la reinserción social, la erradicación del bullying, la prevención de la violencia para los niños y adolescentes, así como fomentar en ellos el autoestima, autoconcepto y plan de vida; mientras que en las pláticas para los padres se fomentan métodos alternos para educar a los hijos, autocontrol y manejo de ira, así como la resolución de conflictos.Algunos temas individuales que se imparten a los menores son las habilidades sociales y trastornos adaptativos, sexualidad responsable, enfermedades de transmisión sexual, impacto en las redes sociales e inteligencia emocional.Este grupo está próximo por graduarse y en él han participado 457 personas, entre padres de familia y e hijos, que están por concluir el programa. En la presente administración municipal 813 ciudadanos se han visto beneficiados, con poco menos del 5 por ciento de reincidencia.Este taller no sería posible sin la colaboración de directivos y personal de la escuela Secundaria Técnica No. 80, ubicada en el cruce de las calles General Motors y Palacio de Mitla, en la colonia Torres del Sur, donde cada sábado de las 08:00 a 13:00 horas, asisten para participar en el programa gratuito, dice el jefe policiaco. (Luz del Carmen Sosa / El Diario )