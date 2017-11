Lo deportaron y sueña con regresar a EU

Cargando

“Me regresaron encadenado, de pies, manos y cintura; vienes en el camión, en jaula, como si fueras un criminal. Durante los 15 años que estuve ahí mi vida fue sólo trabajo”, relató Juan Carlos Moreno de 31 años, quien fue deportado de los Estados Unidos hace seis meses.Tras haber pisado de nuevo suelo mexicano regresó a su estado de origen, San Luis Potosí, dónde no pudo adaptarse ni olvidarse del “sueño americano”.Hace 15 días vino a esta frontera con la intención de volver a cruzar sin documentos y llegó a la Casa del Migrante, donde le dieron techo y recibió asesoría legal. Ahora sabe que puede apelar su deportación sin necesidad de volver a cruzar el río.Su historia comenzó cuando tenía 16 años, su hermana y su madre se fueron a vivir a Dallas. Él las siguió con el mismo objetivo: encontrar una mejor forma de vida, con mayor solvencia económica.“Se dice fácil cruzar el río, pero los problemas empiezan de aquel lado. Yo me crucé en diciembre, me regresaron 3 veces. Cuando anduve en el desierto el agua se me congelaba en los garrafones. Duré dos días sin comer ni tomar agua”, relató.Después de todo este tiempo trabajando allá, el intentó legalizar su estancia y buscó la residencia que le fue negada.“El juez no me aprobó porque consideró que no tenía raíces americanas, porque no tenía hijos allá ni me había casado con una americana, entonces me deportaron”.Ahora que está viviendo en esta ciudad, piensa que sólo pueden pasar dos cosas: La primera es lograr internarse de nuevo en Estados Unidos, donde tiene a su mamá y una hermana, y la segunda es quedarse a vivir aquí, en donde dice, ha sido conquistado por la hospitalidad de quienes lo han apoyado.Lo que más extraña, dijo, es ver a sus sobrinos, quienes sí son nacidos allá. Además, a él le quedó claro que con trabajo, en Estados Unidos es más fácil salir adelante y tener una buena vida.“Una persona trabajando tiene la puerta abierta, el decir: tengo trabajo y si me gusta algo lo puedo comprar con mi trabajo, y aquí en México es muy difícil”, dijo.Actualmente, le han dicho que puede apelar la deportación para que le den su visa de trabajo y regresar, y es eso lo que lo mantiene alegre y positivo estos días.“Está muy bonito aquí, en serio, me siento muy bien, cosa que ni en mi estado, después de que me deportaron dije ‘me voy para mi estado y empiezo una vida nueva’, pero no pude. Aquí me están brindado la oportunidad de empezar una vida nueva en Juárez o allá legalmente, lo que sea está bien, me siento bendecido”, dijo. (Karen Cano)