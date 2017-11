Se extiende crisis en el IMSS; paraliza otra clínica

La crisis por falta de personal en el Instituto Mexicano del Seguro Social se agravó y obligó a suspender ayer el servicio en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 47, que ofrece consultas los sábados a quienes no pueden acudir de lunes a viernes.La situación llegó al grado de que los directivos de confianza han tenido que asumir funciones administrativas de asistentes, aseguraron representantes del Sindicato del IMSS.La suspensión de actividades en esta clínica, situada en la colonia Chaveña, se suma a la de otras unidades en las que los servicios dentales y la atención médica continua se han ‘paralizado’ en medio de un déficit de empleados que puedan cubrir a quienes gozan de sus vacaciones.Trabajadores sindicalizados explicaron que ayer fue imposible ofrecer el servicio como cualquier otro sábado porque el personal estaba incompleto, al estar disponibles sólo dos plazas: médico y asistente, sin enfermeras ni personal de limpieza.El Diario visitó la UMF 47 al mediodía y constató que permanecía cerrada, aunque sin ningún letrero como ha sucedido en el caso de la número 48.“Mis compañeros sí quieren atender, no se están negando. El problema es que nada más hay dos plazas ahorita por la falta de personal. Hemos cerrado cinco consultorios en la semana”, contó un representante gremial que prefirió que su nombre no fuera publicado.De acuerdo con esta fuente, para poder trabajar con seguridad debe haber cuando menos médico, asistente, enfermero, auxiliar de enfermería, guardia de seguridad y persona de limpieza.El Diario contactó varias veces al delegado del Instituto en Chihuahua, Cristián Rodallegas Hinojosa, para conocer qué hará el IMSS para solucionar estos problemas, pero hasta el cierre de esta edición el funcionario no respondía las llamadas a su teléfono celular.Felipe Alcántara Martínez, secretario local del sindicato del organismo, denunció que además la UMF 65 tiene varios consultorios inoperantes, sobre todo en atención médica continua.En tanto que la 48 es incapaz de prestar la consulta dental porque los aparatos adquiridos hace dos años están descompuestos.Afirmó que los trabajadores harán “lo humanamente posible” para atender a los derechohabientes a pesar de la falta de personal.“Por estar tratando de sacar el trabajo forzado, no vamos a exponer a los pacientes a que pierdan algunas de sus funciones o algo”, señaló. “Los médicos tampoco se van a comprometer a perder su registro por tratar de cumplirle al administrativo”.De acuerdo con Alcántara Martínez, el sindicato ha entablado un diálogo con la Delegación sin que hasta hoy haya una respuesta satisfactoria.“Ellos dicen que no tienen dinero, ese no es problema de nosotros. Es función de la Delegación conseguir los recursos. Los patrones y los derechohabientes están pagando sus cuotas y si no les está cumpliendo el Instituto eso se sale de nuestra competencia”, dijo el líder sindical. (Fernando Aguilar/ El Diario)