Exige Canaco explicación al IMSS por crisis en clínicas

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) pidió explicaciones mediante un escrito a la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la falta de personal en unidades médicas evidenciada en los últimos días a raíz de la salida de vacaciones de cientos de trabajadores.“Este es un problema crónico del instituto y habla de que la crisis es más grande de lo que pensábamos”, señaló el vicepresidente de Salud de la Canaco, Lorenzo Soberanes, al subrayar que se tenía la idea de que sólo faltaban médicos especialistas, pero la falta llega a auxiliares y hasta personal de limpieza.Farmacias, unidades dentales y consultorios de la institución en la ciudad han tenido que cerrarse al público en el transcurso de esta semana porque no hay quién los atienda mientras el personal titular goza de sus vacaciones, denunció el viernes el sindicato local de ese organismo.Soberanes señaló que en estos días, aunque algunas clínicas tienen habilitadas las áreas de urgencias, no se ha atendido a los pacientes. “Y la gente paga por un buen servicio, por eso hay inquietud entre varias cámaras empresariales”, aseveró.Adelantó que la Canaco estableció una mesa de análisis en la que se está planteando un esquema de atracción de especialistas que más tarde se dará a conocer formalmente; aunque insistió en que debe haber voluntad de las autoridades de salud por resolver la problemática.“De nada sirve que haya invitaciones a especialistas de otras partes del país, porque aquí hay también ausencia de equipo médico. Ellos están preparados para utilizar cierto equipo de alta tecnología, pero si no lo tenemos aquí, de nada les sirve, por eso no quieren venir”, anotó.Mencionó que estarán a la espera de lo que responda la delegación del IMSS en Chihuahua a la solicitud de explicaciones; y lamentó que es complejo que el problema pueda resolverse en el corto tiempo, pues el siguiente año es electoral y se ve difícil que a nivel federal hagan caso a las peticiones.Mientras la falta de personal y equipamiento se ha agravado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no ha tocado el tema de las deficiencias en el servicio en los últimos seis meses, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jesús Andrade.Mencionó que en todo este tiempo no han logrado reunirse con el delegado en Chihuahua del IMSS, Cristián Rodallegas, aunque tampoco la han buscado, pues atribuyó esa ausencia a los cambios en la mesa directiva del CCE y a que se han tratado otros temas igual de importantes.En agosto pasado, Raúl de León Apraez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), mencionó que las reuniones de trabajo para abordar las deficiencias del IMSS están prácticamente detenidas.“Nos dan largas para las juntas y para dar la información. Vamos estar en el informe y qué mejor que pedir audiencia ahí mismo”, comentó.Andrade adelantó que buscarán abordar la problemática mañana lunes en la sesión ordinaria que realizará el consejo.

