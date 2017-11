Líder de CTM quiere ampliar período otros tres años

Al cumplir 21 años como presidente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Juárez, Jesús José Díaz Monárrez está pensando en ampliar su período otros tres años más. En tono de broma, acepta que ya parece Fidel Velázquez, como un presidente vitalicio.La CTM se prepara para el séptimo congreso en el que se elegirá nueva mesa directiva el próximo 11 de noviembre.Díaz Monárrez hará su registro en los próximos días para postularse como candidato, y el único, porque hasta ayer, no había una manifestación expresa de alguien más que quiera participar en el proceso.De lograr la reelección, Díaz Monárrez de 65 años sumaría ocho periodos de tres años consecutivos como líder sindical, al frente de un organismo que aglutina 69 sindicatos y más de 54 mil obreros en esta frontera.Y económicamente no le va tan mal, pues con el salario que percibe mensualmente vive “muy decorosamente”.El líder cetemista gana mensualmente 54 mil 800 pesos producto de la pensión que le otorga, dice, el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS). Y otra, de la que no profundizó mucho.“A mí me aumentó el ingreso. Ganaba 25 mil pesos mensuales como trabajador pensionado de la Junta de Agua; cuando me pensiono por el Seguro al cumplir los 65 años de edad, me dieron el dictamen con un ingreso de 54 mil 800 pesos. Con ese salario yo vivo muy decorosamente”, afirma.Díaz Monárrez se desempeñó como secretario de Trabajo del Sindicato de la JMAS hasta 1997 y luego se jubiló. Apenas hace seis meses el IMSS le autorizó la pensión vitalicia.De 1995 a 1998, fue diputado por el quinto Distrito en el Congreso del Estado; de 2004 a 2007 fue regidor del Ayuntamiento; de 2007 a 2010, otra vez diputado del Grupo Parlamentario del PRI por el II Distrito a nivel local y otra vez legislador en la legislatura 2013-2016.“Hace rato hablé con un amigo del tema y me dijo: ‘Oiga usted ya está peor que Fidel Velázquez’, pero como decía Vicente Fernández, mientras que me acepten y mientras me aguanten, yo sigo participando”.La Confederación lanzó el 11 de octubre en la capital del estado.Dice que su presidencia se ha prolongado tanto porque le gusta defender a la clase obrera.“A mí me gusta mucho este trabajo, contrario a lo que la gente pueda decir, tengo una manera honesta de vivir (…). Me gusta defender a los trabajadores”, afirma y asegura que “en lo personal, la mayoría de los agremiados me manifestó su interés por apoyarme”.“Es el hecho de formar un sindicato, cada año logran aumentos de 10 por ciento en el salario mínimo. Hemos formado sindicatos al por mayor (…), el logro más grande fue el de Lear, con 14 mil gentes, y el de Eagle Otawa, de 3 mil”.En la elección, cada uno de los sindicatos u organizaciones adheridas al gremio tendrán la representación de tres sindicatos y se calcula que unos 200 electores tengan derecho a voto.“En lo personal, la mayoría de los agremiados me manifestó su interés por apoyarme”.Díaz Monárrez presentará su planilla con 30 personas la próxima semana.Concluyó: “el sindicalismo no está muriendo”.