Vinculan a 2 tras enfrentamiento con municipales

Los dos hombres acusados de haberse enfrentado a balazos con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron vinculados a proceso penal como presuntos responsables del delito portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y uno de ellos también por el ilícito de homicidio en grado de tentativa.Los hermanos Ever Olincer y Jesús Manuel Flores Rivera afirmaron que son inocentes, que laboraban como jornaleros y el día del atentado contra los municipales tenían unas horas de haber llegado a Ciudad Juárez con la intención de cruzar ilegalmente a Estados Unidos.Pero su abogado defensor, Héctor González Mocken, no presentó ninguna prueba para respaldar la versión de sus representados, aunque había versiones no oficiales de que los elementos “montaron” todo para acusar a los Flores luego de que los verdaderos agresores se retiraron del lugar sin ser detenidos.También trascendió que el “pollero” que iba internar a los hermanos Flores fue detenido y liberado por los elementos de la SSPM.En la formulación de cargos presentada la semana pasada por parte de un agente del Ministerio Público (MP) contra los hermanos Flores se señala que la tarde del pasado 24 de octubre ambos ingresaron al rancho Natanael, ubicado a tres kilómetros de la calle De las Naciones en el ejido San Agustín, y fueron sorprendidos a bordo de una Chevrolet Tahoe negra, por parte de los agentes de la SSPM.Del vehículo presuntamente descendió Ever Olincer portando un arma de fuego calibre 5.56 con un cargador con 18 balas y otra en la recámara, pero se cayó y el arma quedó a un lado de él.Además se acusa a Jesús Manuel de traer un fusil calibre 7.62 por 39 y de salir corriendo al lado sur del rancho, sin atender la instrucción de que se detuviera.De acuerdo con el MP, ambos hombres lograron llegar a la cerca del lado sur de la propiedad y Jesús Manuel disparó contra los municipales y aunque estaban a 50 metros de distancia y se trataba de un arma larga no logró lesionarlos porque los uniformados se desplegaron en forma de abanico.Los policías que presuntamente trató de asesinar Jesús Manuel Flores, son Adrián Matsimuto Dórame, Juan Emmanuel Jiménez Silva, Ángel Hernández Serrano, Jorge Merino Cruz, Luis Alberto Guerrero Esquivel, Godofredo Barraza Herrera y Paulin Daniel Barraza Ortiz.La juez de Control, Brisa Yadira Meraz Mendoza, vinculó a proceso penal a Jesús Manuel Flores Rivera por los delitos de homicidio en grado de tentativa y portación de armas largas y Ever Olincer solo por la última conducta.La juzgadora dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva.

