¡Cuidado con el monóxido!

Las bajas temperaturas asoman ya en la ciudad, por ello autoridades municipales arrancaron la entrega de folletos con información sobre el uso correcto de los calentones en colonias de la periferia.El objetivo es evitar accidentes fatales causados por el monóxido de carbono, porque cada temporada invernal se presentan sucesos lamentables, dijo el director de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza.El funcionario anotó que hasta ayer se habían repartido mil 700 trípticos que les quedaron del año pasado a igual número de viviendas.Sin embargo, en los próximos días llegarán otros 10 mil que se llevarán a casas donde las familias tienen recursos económicos muy bajos y utilizan calentones de leña, mencionó.La dependencia municipal ha visitado en estos días de otoño 50 escuelas, llevando información también sobre el uso de calentones.Según archivos periodísticos, enero y febrero son los meses en los que se presentan más fatalidades.Hasta enero de este año, en Juárez se registraban 59 personas atendidas debido a intoxicación por monóxido de carbono. Dos de ellas murieron a causa del asesino silencioso, según la dependencia municipal.El mal uso de los calefactores también ocasiona incendios.Tan sólo en enero de 2017 se registraron 255 incendios, en los cuales fallecieron seis adultos y cuatro menores, además se reportaron 15 adultos y 12 menores lesionados.El director de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a nunca olvidar apagar los calentones y las calefacciones antes de irse a dormir.Mientras esos aparatos estén en operación, una ventana debe permanecer abierta entre 10 y 15 centímetros con el fin de que el oxígeno de la habitación donde funcionan no se agote, al contrario que se renueve, destacó.• No dejar encendidos calentones durante la noche• La última persona en acostarse, debe apagar el calefactor• Mantener lejos del calentón cualquier artículo que pueda encenderse• No tener dentro de la vivienda tanques de gas, por chicos que sean• No utilizar mangueras de plástico en conexiones• Revisar y limpiar los calentones antes de reactivarlos en la temporada• Acudir con personas calificadas• Al tener encendido el aparato, ventilar la vivienda abriendo unos 15 centímetros dos ventanas• Ante cualquier incidente llamar al 911

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.