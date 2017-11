Paraliza IMSS servicios por vacaciones

Una farmacia, unidades dentales y consultorios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad han tenido que cerrarse al público porque no hay quién los atienda mientras el personal titular goza de sus vacaciones, denunció el sindicato local de ese organismo.Situada en la colonia Terrenos Nacionales, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 65 tiene varios consultorios sin operar sobre todo en Atención Médica Continua, señaló Felipe Alcántara Martínez, secretario general de la Sección VIII del sindicato.La UMF 47, ubicada en la colonia Chaveña, dijo, no tiene suficiente personal de limpieza, en tanto que la 48 es incapaz de prestar ese último servicio y la consulta dental, porque, además, los aparatos adquiridos hace dos años están descompuestos.En respuesta, en un comunicado oficial, el titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Oscar Javier Corral Payán, dijo que “no se han cerrado los servicios de los módulos de Atención de Medicina Continua de las Unidades de Medicina Familiar”.Sin embargo, El Diario visitó la UMF 48 ayer por la tarde y confirmó que, como denunció el sindicato, no había consultas en ese departamento, ni tampoco servicio dental.En el primer caso, una hoja pegada en el cristal anuncia que sólo hay inyecciones, curaciones y retiro de puntos e invita a las personas a pasar a Jefatura Clínica.Junto a ella hay un fólder con un texto para informar: “Servicio Cerrado por falta de personal. Derechohabientes favor de pasar a Dirección o Jefatura Clínica”.En el área de servicio dental hay un tercer mensaje que avisa que está cerrado, aun cuando Miguel Alejandro Cadena, jefe de Servicios Administrativos, aseguró en el mismo boletín que ahí en la UMF 48 se encuentran en operación dos sillones odontológicos.“Existen los recursos y el personal establecido para otorgar las consultas sabatinas los fines de semana en las UMF”, se lee en el documento que el IMSS envió, donde también difunde que la petición de tener una asistente por cada consultorio está siendo analizada en el ámbito central.Sobre la falta de personal de limpieza en la clínica 47, Corral Payán declaró que esa unidad tiene a su servicio 19 empleados para esas tareas, lo que no confirma ni desmiente lo dicho por la representación gremial.“Estas acciones habrán de fortalecerse”, indicó en la respuesta institucional en relación con la ampliación de la plantilla de higiene.De acuerdo con el secretario general del sindicato, estos cierres se deben a una mala administración de los recursos en la que el “personal 08” –sin base, contratado sólo para cubrir vacaciones, inasistencias, incapacidades y prestaciones afines– se vuelve insuficiente.“(El IMSS) En lugar de contratar a esos 08 y pagarles un salario normal, opta por contratar tiempo extra. Lógicamente, el tiempo extra absorbe mayor cantidad de dinero. Se les termina el dinero y ahora ya no tiene para contratar. Por eso es por lo que están cerrando”, explicó.De acuerdo con Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario del Interior y Propaganda del Sindicato en Juárez, esta situación fue reconocida oficialmente hace hoy cuatro días, sin que hasta ahora el Instituto ofrezca una respuesta.Alcántara Martínez señaló que el problema tiene su origen en el ámbito central del IMSS en la Ciudad de México, pero lamentó que la Delegación Estatal, encabezada aquí por Cristián Rodallegas Hinojosa, sea incapaz de mediar y gestionar.“¿Dónde está el dinero de los chihuahuenses, de todos los empresarios que pagan y todos los trabajadores que están pagando al Seguro Social? ¿Nada más se hace una recaudación y no hay un regreso del dinero para los servicios que necesitan ellos y sus familias?”, cuestionó el secretario general.Dijo que la sección local del sindicato ha hecho del conocimiento del delegado esta situación sin que éste haya dado una respuesta formal.Apenas a mediados de septiembre pasado, el organismo gremial denunciaba públicamente que los hospitales del IMSS en Ciudad Juárez sufrían todavía deficiencias que no han sido solventadas, entre ellas la falta de especialistas, equipamiento y batas para los derechohabientes.Otra queja recurrente de los empleados sindicalizados es que la única planta de lavado del Instituto opera con equipo obsoleto desde hace al menos tres años.

