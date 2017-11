Vinculan a padrastro por homicidio de niño

El padrastro acusado de haber matado a un niño de 2 años de edad, ayer fue vinculado a proceso penal por el delito de homicidio calificado y la mamá del pequeño quedó en libertad al considerar un Tribunal de Control que ella no estuvo presente al momento en que a la víctima le fue fracturado el cráneo a punta de golpes y también porque concluyó que la mujer fue objeto de violencia de género.El niño –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– fue golpeado entre el 7 y 27 de octubre pasados en una casa en la calle Condominio Santa Lucía de la colonia Hacienda de Las Torres y murió el lunes pasado en el Hospital 66 del IMSS después de una cirugía de cráneo y cinco paros cardiacos.La mamá del pequeño, María del Carmen Medina Ramírez, fue acusada por el Ministerio Público (MP) de homicidio en comisión por omisión, es decir, que no hizo nada para evitar el crimen.Sin embargo, el juez consideró que inicialmente ella actuó con ignorancia pues no dimensionó que las lesiones que su pareja, Jonathan Reyes Sánchez, hacía el menor le fueran a quitarle la vida, y que sufría violencia de género por el control que Reyes ejercía.El juez señaló que Medina, originaria del estado de Veracruz, llegó a Ciudad Juárez sola con su hijo. Primero se quedó en casa de un hermano, luego en la vivienda de su madre y después se fue a vivir con Jonathan Reyes en condiciones deplorables al grado que tuvieron que invitar a otra persona a vivir en la misma casa para poder pagar la renta.También dijo que el MP no probó que hubiera un dolo en la conducta de Medina, es decir, el deseo de que su hijo perdiera la vida a manos de Jonathan.Además la dejó libre por los ilícitos de omisión de cuidados, al determinar que no se configuraba esa conducta porque ese tipo penal exige que la víctima sea abandonada y no exista un resultado de lesión y daño; así como por encubrimiento por favorecimiento, dado que ella fue acusada de violencia familiar y por esto ella no podría ser cómplice y encubridora.Medina Ramírez sólo fue vinculada a proceso por violencia familiar y se canceló la cautelar de prisión preventiva, en su lugar le fue impuesta la prohibición de salir de la localidad y la obligación de acudir a firmar cada 15 días.En tanto que Jonathan fue sujetado a proceso como presunto responsable de homicidio calificado por la ventaja, entendida esta como la superioridad física.En contra de él se recabó la declaración de Christian Ochoa Farías, la persona que compartía la casa con la pareja y quien señaló que Jonathan se desesperaba por el llanto de niño y las travesuras, y le pegaba.Ese testigo refirió que días antes de que el niño fuera ingresado al Hospital 66, el pequeño tiró el café y la leche y él vio que Jonathan le pegó al menor con una chancla y escuchó que le dijo que cuando él estuviera con María del Carmen no se acercara.Además refirió que el 27 de octubre encontró al niño tirado en el piso, al levantarlo y acomodarlo en la cama vio que tenía los ojos morados y cerrados y no respiraba, por lo que le presionó el pecho para ayudarlo y le habló a María del Carmen.El juez Villar dictó auto de libertad a favor de Jonathan por el delito de violencia familiar al considerar que la pareja y la víctima tenían apenas tres semanas viviendo juntos al momento que el niño recibió la golpiza que le quitó la vida. Y por ende, dijo, no existía un lazo ni una relación afectiva de padre a hijo aunque el niño lo llamaba papá.Antes de que el juez emitiera la resolución, María del Carmen Medina declaró que nunca vio que su pareja sentimental Jonathan Reyes Sánchez golpeara al menor y cuando le observó un “chichón” y moretones en el rostro le preguntó al ahora procesado que había sucedido y este le afirmó que el pequeño se había caído.