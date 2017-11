Declaran MPs en juicio vs ‘aztecas’ por trata

Dos agentes ministeriales se presentaron ayer ante el Tribunal de Enjuiciamiento que determinará si los cuatros posibles miembros de la pandilla “Los Aztecas” acusados de prostituir a dos víctimas son culpables o inocentes.Declararon que las ofendidas laboraron con uno de los procesados y que otro de ellos fue la última persona que vio a la mujer que aún tiene el estatus de desaparecida.El juicio oral se sigue en contra de Manuel Vital Anguiano, alias “Don Meny”; José Gerardo Puentes Alba, “El Gera”; Humberto Gerardo Páez Carreón y Édgar Jesús Regalado Villa, “El Piwi”.Todos están acusados de los delitos de trata y delincuencia organizada en perjuicio de dos víctimas de identidad protegida y públicamente nombradas como K. D. M., y B. C. M. G., esta última contaba con 16 años cuando fue vista por última vez el 15 de junio del 2011 y continúa reportada como ausente.Además Páez Carreón también está sujeto a juicio por el ilícito de violación al parecer cometido en contra de K. D. M.La primera en comparecer ayer fue una agente adscrita a la Unidad de Personas Ausentes, quien refirió que José Gerardo Puentes fue el último que vio a B. C. M. G., aquel 15 de junio pues días antes le había ofrecido un empleo y quedaron de verse en el Centro.La policía contó que en calidad de testigo, ella entrevistó a Puentes Alba y él reconoció haber visto en esa fecha a B. C. M. G., pero argumentó que desconocía su paradero porque ese día a las 11 de la mañana se vieron y de ahí ella se fue a una tienda de conveniencia y no regresó.También refirió que entrevistó a Manuel Vital Anguiano el 6 de agosto del 2013 porque en las investigaciones efectuadas arrojaban que B. C. M. G. laboró con él en una tienda y ahí la víctima conoció a Puentes Alba. El interrogatorio fue en calidad de testigo, afirmó.Vital Anguiano fue detenido el 11 de junio del 2013.El otro agente estatal también de la Unidad de Ausentes refirió que durante la búsqueda de B. C. M. G. se cateó la casa de Vital Anguiano en la calle Juan Mata Ortiz y encontraron solicitudes de empleo a nombre de mujeres.Con los documentos se pudo establecer que tres de las menores que laboraron con el hombre de 2008 a 2011 fueron Andrea Guerrero Venzor, quien desapareció el 18 de agosto del 2010 y sus restos óseos se hallaron en el arroyo El Navajo; así como B. C. M. G. y K. D. M.El testigo dijo que buscaron a las mujeres que firmaban esos documentos y así dieron con K. D. M., el 24 de abril del 2014, quien narró haber sido violada por Páez Carreón y forzada a prostituirse.El ministerial explicó que a K. D. M. le fue mostrado un catálogo con las pesquisas de desaparecidas y entre estas reconoció a cinco: Claudia Janeth Macías, Nancy Iveth Navarro Muñoz, Lidia Ramos Mancha, Brenda Berenice Castillo García y B. C. M. G.Datos periodísticos indican que Navarro desapareció el 13 de julio del 2011; Ramos Mancha el 2 de diciembre del 2008; Castillo García el 6 de enero del 2009, y respecto a Claudia Janeth Macías no hay registro.El testigo también dijo que en una ocasión K. D. M. presenció la negativa de Brenda Berenice a dar servicios sexuales y al parecer Vital Anguiano autorizó que la mataran porque después de eso K., no volvió a verla cuando era llevada junto con otras a prostituirse.