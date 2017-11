Hallan cadáver calcinado

El cuerpo de una persona completamente calcinado fue localizado ayer por la madrugada en el Camino Real, a la altura de la colonia Juanita Luna.Este es el último cadáver localizado en la vialidad que se ha convertido en el principal panteón clandestino por la falta de presencia policiaca y la escasa cantidad de usuarios que circulan por ahí, según las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).Este año han sido abandonadas al menos 15 personas sin vida a lo largo de la vialidad donde otras han muerto en accidentes viales, refiere el archivo periodístico.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE, dijo que la madrugada de ayer fue localizado un cadáver calcinado sobre la banqueta.Las primeras investigaciones indican que el cuerpo puede pertenecer a un hombre, de momento no identificado, el cual fue abandonado en una posición decúbito ventral sobre la banqueta de Camino Real y León Guzmán, en la colonia ya mencionada.Los homicidas intentaron borrar cualquier evidencia con fuego, agregó el vocero.En noviembre han sido asesinados dos hombres. El pasado jueves fue privado de la vida Rubio Valdez, quien era de oficio mecánico y pertenecía a un equipo de conductores de vehículos marca Jeep.La persona recibió múltiples impactos de bala y en la escena del crimen fueron asegurados nueve elementos balísticos calibre 9 milímetros, dijo el portavoz.La persona fallecida fue localizada boca abajo en el interior de una propiedad ubicada en la calle Luciano Becerra y Privada Guadalupe Victoria, en la colonia Zaragocita.La víctima fue identificada como Israel Rubio Valdez, de 36 años, quien presentó como huellas externas de violencia múltiples heridas por arma de fuego, dijo el portavoz.Un hombre fue herido a balazos ayer por la tarde en un intento de ejecución en las calles Yepómera y Hacienda Retiro, del fraccionamiento Hacienda Universidad.El lesionado recibió las primeras curaciones en el lugar y después fue trasladado en código rojo a un hospital.En el sitio se presentó una movilización de la Policía que resguardó la escena para que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedieran al levantamiento de las evidencias balísticas e iniciar las primeras investigaciones.Los agentes entrevistaron a moradores del sector, aunque todavía de manera oficial no se había dado a conocer la identidad de la víctima.La Policía Municipal puso en marcha un operativo en la zona, pero hasta el cierre de edición no había reportado detención del o los responsables.

