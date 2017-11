Planta Estado árboles vetados por Municipio

Mientras el Municipio los quita porque son inadecuados para esta región, autoridades estatales promueven la reforestación de colonias de la ciudad con moros, árboles alergénicos que consumen grandes cantidades de agua.Junto con pinos y palmas, policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) plantarán hoy 70 árboles –entre ellos algunos moros– en un parque del fraccionamiento Papigochic, situado en el suroriente de la mancha urbana como respuesta a una petición vecinal.Sin embargo, datos de la Subdirección de Parques y Jardines del Gobierno local indican que casi el 90 por ciento de las solicitudes de retiro que hacen colonos de diferentes puntos de la ciudad corresponden a esta variedad.Edmundo Urrutia Beall, titular de esa área de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, explicó que el moro macho es una especie que debe ser retirada de forma paulatina de la región y, mientras permanezca, ser regada por goteo para no desperdiciar el agua.“El moro macho es un árbol altamente alergénico”, comentó Edmundo Urrutia Beall, titular de esa área de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.“Está prohibido en El Paso desde hace 15 años. Uno de sus problemas es que es un alto consumidor de agua y la sustentabilidad del Bolsón del Hueco, que está a mil pies, hay que cuidarla”, dijo.El Diario intentó contactar a Javier Meléndez Cardona, subsecretario de Desarrollo Rural en la Zona Norte –dependencia que provee a la CES los moros–, para conocer una postura oficial sobre la plantación de estos árboles pero al cierre de esta edición, el funcionario no pudo ser localizado.“El moro genera aparte otro tipo de problemas. Su raíz va buscando el agua y en las banquetas donde se siembra, van buscando las fugas que hay debajo de las casas y levantan sus cimientos. Se mete por los baños; puede levantar una tubería de agua o de gas y genera un peligro”, dijo Urrutia Beall.De acuerdo con Beatriz Rangel Trejo, coordinadora de la División Bancaria, Comercial, Industrial y de Prevención de la CES, esta será la segunda ocasión en que los agentes en su día libre ayudarán a vecinos de la ciudad a mejorar su entorno.José Luis Barragán, suboficial de la Comisión, destacó que el objetivo es que los colonos tengan un lugar adecuado para practicar deporte, que los niños puedan recrearse en los parques y que no haya obstáculos para que los adultos mayores caminen ahí. (Fernando Aguilar/El Diario)

