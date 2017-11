Hacen frente al ‘bullying’

“El ‘bullying’ es una manera de darle dolor a las personas”, describe César Félix, un niño que cursa primer grado de secundaria en la Federal 15, y quien ayer, ante el abucheo de cientos de sus compañeros, dijo que lo ha visto y eso lo pone muy triste.“Es un problema al que le tenemos que prestar atención”, destacó el director de Educación municipal, Jesús Ortega, quien participó en el foro “Ponte buzo, no al abuso”, realizado ayer en el auditorio Benito Juárez dirigido a mil alumnos de tres secundarias de la ciudad.Ahí se presentaron estadísticas, que dicen que dos de cada 10 adolescentes de 15 años en esta ciudad sufren acoso escolar.“Hasta en preescolar se nos están presentando este tipo de problemas, ya niños de cinco, seis años, ya ellos ‘bulean’”, afirmó el funcionario municipal.César se paró ayer frente a sus compañeros y compartió que un año atrás, cuando aún cursaba la primaria, defendió a uno de sus compañeros del acoso que le hacía el resto del salón.“Le decían cosas y él decía, ‘ya déjenme’; a mí no me gusta ese tipo de cosas, me siento mal”, expresó y al final todos le aplaudieron.En el evento, al que asistieron estudiantes de las secundarias Federal 1, Federal 15 y la estatal 3061, las autoridades trataron de concientizar a los menores sobre el problema serio que representa el ‘bullying’.De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, se informó el foro, 18 millones de estudiantes de nivel básico en México sufren acoso en la escuela.Además, uno de cada seis padres ha visto que sus hijos son víctimas de esta problemática. A nivel nacional, seis de cada 10 niños y adolescentes sufren ‘bullying’.El director de Educación del Municipio mencionó que la cifra del 20 por ciento de adolescentes de 15 años también se manifiesta en esta frontera, aunque no todos los casos son documentados por las autoridades educativas.“Es una cifra que los maestros reportan a la dirección, a la inspección escolar y a los coordinadores de zona de todos los niveles. De ahí se saca ese porcentaje”, aseguró.“Como sabemos que es un problema muy creciente, sabemos que todos los días se presenta en las escuelas. Todos los días vemos a niños que sufren, ya hemos visto casos que terminan hasta en el suicidio”, dijo.El objetivo de la campaña es que las escuelas se conviertan en espacios libres de ‘bullying’, por tal motivo se impartirán conferencias a más de 10 mil estudiantes.El ciclo de charlas denominado “Ponte buzo no al abuso” se impartirá cada viernes a partir de hoy en el Auditorio Cívico Benito Juárez, en grupos de mil alumnos.

