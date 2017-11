Exigen morenistas destitución de secretaria

Un grupo de militantes y simpatizantes del partido Morena protestó ayer en las instalaciones de la dirigencia local para exigir rendición de cuentas y la destitución de Ana Estrada, actual secretaria de Finanzas del Comité Directivo Estatal.Los manifestantes encabezados por José Mauricio Padilla, consejero estatal y nacional de Morena, así como por Antonio Domínguez Alderete, militante del partido en la ciudad, acusaron a Estrada de usar el dinero de Morena para su beneficio personal y el de unas cuantas personas.“Exigimos la renuncia de la secretaria de Finanzas por no ser transparente, por el mal uso del dinero y por ser apática con las bases y con la militancia, ni siquiera tiene el valor para dar la cara al Consejo (Estatal) que es la máxima autoridad del partido”, sostuvo Domínguez.Con pancartas en las que exigían “transparencia”, “basta de abusos”, “cuentas claras” y reprochaban “muchos viajes” de Estrada, los inconformes se apostaron durante la mañana en el exterior de la sede local de Morena, ubicada en la calle Constitución y Galeana.El comisionado local de Morena, Magdaleno Silva López, no se encontraba en el lugar, por lo que nadie atendió a los manifestantes.Ana Estrada consideró que los morenistas están en su derecho de manifestarse, pero rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que la información en materia de finanzas siempre ha estado a disposición no sólo de los militantes, sino de los ciudadanos en general, porque al ser dinero público están obligados a la transparencia.“No alcanzo a entender cuál es la intención de estas manifestaciones y por qué dicen que no hay transparencia, cuando en la oficina que ocupamos en la sede del Comité Directivo Estatal en Chihuahua están las carpetas en donde están registrados los ingresos y gastos, cuando están a la vista de todos porque ni siquiera se guardan bajo llave”, sostuvo.Explicó que hace unas semanas este grupo de inconformes pidió al Consejo Estatal del partido crear una comisión para conocer las finanzas del partido en el estado y sostuvieron una reunión en las oficinas de Chihuahua, pero ya no volvieron ni pidieron información.Agregó que el partido cuenta con instancias internas para dirimir este tipo de inconformidades, por lo que le desconcierta que hayan preferido la vía de las acusaciones públicas en vez de recurrir a la Comisión de Honor y Justicia.Por lo que, en su caso, mencionó que de proceder en contra de los manifestantes por las acusaciones que hicieron en su contra lo haría por las vías internas del partido, pero comentó que es una decisión que no ha tomado.

