Traía keniano vencido el permiso: INM

El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que el maratonista keniano Francis Muendo Maundu de 25 años estuvo alojado en una estación de su dependencia durante 11 días en tanto se resolvió su estatus migratorio.Sin embargo, rechazó que se hayan violado sus garantías al mantenerlo incomunicado, como lo afirmó la organización del Maratón Internacional de Juárez el jueves.De acuerdo con el INM, el deportista fue asegurado el 20 de octubre por elementos de la dependencia federal en una revisión de rutina cuando se encontraba a bordo de un autobús foráneo a la altura del Kilómetro 30 de la carretera a Juárez.Al solicitarle sus documentos, presentó un pasaporte vigente, pero la forma migratoria múltiple (un permiso de turista) que portaba, estaba vencida desde mayo pasado.“Se le llevó a una estación para resolver su situación migratoria y ahí se hizo contacto con el Consulado de Kenia en Washington D.C., en Estados Unidos, que es el más cercano porque en México no hay, y ahí se confirmó su nacionalidad”, expuso la dependencia federal.Una vez que se confirmó su nacionalidad, Muendo Maundu utilizó el teléfono en siete ocasiones y concretó cinco llamadas, una de ellas al consulado y, el resto, a amigos suyos en Toluca, donde actualmente radica; “así lo establece la bitácora”, dijo el INM.“Por ley, puede disponer del teléfono de inmediato”, agregó.Mientras permanecía bajo resguardo, organizaciones civiles denunciaron a las autoridades investigadoras el Estado de México su desaparición y se colocaron pesquisas para localizarlo.El africano llegó a Juárez para participar en el Maratón Internacional de Juárez que se llevó a cabo el 21 de octubre, pero no se presentó debido a que se encontraba retenido por el INM.La ley migratoria establece un período de 15 días para proceder a la deportación o la salida voluntaria de la persona extranjera y él así lo solicitó, se informó.Por lo que a los diez días de estar alojado, el INM le concedió su salida el 31 de octubre con un ultimátum de 20 días para que abandonara y así lo hizo: el corredor cruzó la frontera a El Paso, y luego regresó y volvió a llenar una forma migratoria múltiple por 180 días, traducidos a seis meses más de estadía en México.Ya con el permiso actualizado, personal del Grupo Beta lo llevó a la Casa del Migrante, donde pernoctó una noche y luego, al siguiente día, viajó en avión a la ciudad de Toluca.“Él estaba aquí de forma irregular, lo que se hizo fue seguir un procedimiento administrativo, por lo que no se puede hablar de que se hubiera cometido un abuso de autoridad. Todo está anotado en una bitácora y estamos abiertos a una auditoría”, puntualizó la dependencia.

