Inicia derrama de fin de año … y operativos

Con la entrega de ahorros inició el flujo de la derrama de fin de año en la ciudad.La Secretaría de Seguridad Pública activó a la par un operativo especial y el acompañamiento para las empresas y ciudadanos que lo soliciten.“Todo ciudadano o empresa que lo requiera puede solicitar que alguna unidad los acompañe para realizar algún movimiento bancario o bien a cajeros automáticos a retirar dinero en efectivo”, dijo el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez.Tan sólo el sector maquilador prevé la entrega de una derrama por alrededor de 6 mil 800 millones de pesos, monto menor al considerado el año pasado que fue de unos 10 mil millones de pesos, de acuerdo a datos de la AMAC-Index Juárez.“El fondo de ahorro les ayuda (a trabajadores) en distintas situaciones, a lo mejor en pagos que tengan que hacer de una deuda o de compras de algo que necesitan; entonces de ahí recurren para las emergencias”, dijo el director de la organización local, Martín Flores Durán.Explicó que algunas empresas tienen establecida la retención de entre un 3 o 6 por ciento a la semana o durante el período de pago determinado, con el objetivo de hacer una bolsa de ahorro para finales de año.Con el inicio del pago del fondo de ahorro a empleados de empresas maquiladoras, la SSPM activó el programa de sobrevigilancia en el exterior de instituciones bancarias y cajeros automáticos.Además ofrece la custodia a las empresas que realicen movimientos de dinero en efectivo.El secretario Ricardo Realivázquez Domínguez dijo que se pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos comunitarios de cada uno de los distritos, para que soliciten el apoyo de seguridad de acuerdo con el punto de la ciudad donde se encuentren ubicadas las empresas.En el Distrito Centro el teléfono es (656)253-3026, Distrito Universidad (656) 218-5732, Distrito Oriente (656) 597-4213, Distrito Poniente (656) 164-3707, Distrito Sur (656) 247-03-05 y Distrito Valle (656) 265-1831. Los interesados también pueden llamar al 911.Agregó que este acompañamiento se ha realizado desde que se empezaron a registrar robos contra cuentahabientes.“Lo volvemos a ofrecer y esperamos tener la participación de los ciudadanos; el objetivo es que lleguen con bien a sus negocios o domicilios. A partir de hoy vamos a implementar más patrullajes en zonas bancarias y centros comerciales, además se aproxima el Buen Fin, por lo que ya se está organizando el operativo interinstitucional”, dijo Realivázquez Domínguez. (Abraham Rubio, Luz del Carmen Sosa / El Diario)1.- Extreme precauciones en días de pago, ya que es cuando los delincuentes están más al pendiente de los movimientos que se realizan, sobre todo refiriéndose al dinero y a los bienes.2.- Antes de realizar algún movimiento bancario, prepare las llaves del vehículo en un lugar de fácil para que no demorarse en buscarlas y se vea expuesto a los delincuentes.3.- Si va a retirar dinero del banco, no acuda sin compañía, de preferencia hacerlo acompañado y en centros comerciales, donde hay mayor afluencia de gente y personal de seguridad que pueda brindar auxilio en caso de una emergencia.4.- No acepte ayuda de desconocidos, ya que en muchas ocasiones los delincuentes se hacen pasar por personas confiables. Si se presenta algún problema acuda con el personal bancario o retirarse del mismo.5.-Procure realizar retiros menores a 5 mil pesos y no acudir siempre al mismo cajero.6.- Al salir de alguna sucursal bancaria o cajero electrónico cerciórese que no haya personas sospechosas alrededor, ya sea a bordo de un auto o transitando por el lugar. De ser así solicite ayuda.FUENTE: SSPM

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.