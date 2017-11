Pese a alerta de DEA, sin rastro de Caro aquí

Pese a que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos ubica a Rafael Caro Quintero como uno de los mandos del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos que disputa la plaza de Juárez, ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, conocen de actividades del narcotraficante en la ciudad.“En la Fiscalía General del Estado no tenemos evidencia de la presencia de este personaje (Caro) en el estado de Chihuahua ni de sus actividades delictivas atribuibles al mismo”, expresó escuetamente el fiscal, César Augusto Peniche Espejel.Señaló que se desconocen los datos que le atribuye la agencia norteamericana (DEA).El secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez, dijo que la corporación tampoco cuenta con información de que Caro Quintero o su gente operen aquí.“Nuestra fuente de información son los detenidos, ellos son los que nos proporcionan datos sobre las estructuras para las que trabajan y su forma de operar”, expresó.El secretario agregó que sin embargo, sí se está en alerta por el aumento de metanfetamina para venta y consumo y la creación de “cocinas” para la elaboración de la droga sintética, que tiene en El Paso una importante ruta para su tráfico.En esta frontera, solo son dos grupos principales en pugna: Juárez y Sinaloa, afirmó el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez, que tiene como fuente de información los narcomenudistas arrestados.Afirmó que diariamente el grupo de análisis está en constante investigación para detectar este tipo de movimientos entre los grupos delictivos.La información es compartida entre la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad y oficinas antinarcóticos de Estados Unidos, a través del Consulado de El Paso en esta ciudad.“Los grupos detectados que han operado y siguen operando aquí son las pandillas “Los Aztecas”, “Artistas Asesinos”, “Mexicles”, el cártel de “La Línea” (de Juárez) y el de Sinaloa. Esos son los que tenemos detectado en esta ciudad”, dijo.Aseguró que esto es lo que se observado en las detenciones realizadas y que la SSPM da a conocer.“El ataque frontal a la delincuencia ha sido parejo”, dijo el jefe policiaco.Según el mapa georreferenciado de estas estructuras delictivas en la ciudad, el Cártel de Juárez aglutina al grupo La Línea, soportado por Barrio Azteca y algunas alianzas con “Mexicles”.Sinaloa también cuenta con “Mexicles” y “Artistas Asesinos”, conocidos como “Doble A” o “Doblados”.El control en la venta y trasiego de drogas al menudeo existe en poco más del 60 por ciento de las calles de la ciudad por “La Línea” y “Los Aztecas”, indica el mapa georreferencial.La división geográfica muestra que en el Distrito Centro predomina la presencia de los integrantes de ambos grupos, aunque su poderío se extiende a los distritos Universidad y Oriente.Hacia el suroriente de la ciudad el panorama es distinto. En el Distrito Valle tienen su centro de operaciones células de la pandilla “Mexicles” y en la zona del Valle de Juárez opera el Cártel de Sinaloa.El Distrito Sur tiene presencia de “Mexicles” y “Aztecas”, particularmente en las colindancias de los distritos policiales, según el mapeo.Y aunque el secretario planteó que no se observa la presencia de otros grupos, el mismo informe de la DEA revela que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se está expandiendo a la región fronteriza entre Juárez-El Paso y trafica con metanfetamina.Las autoridades locales han atribuido precisamente a la “guerra del cristal” el 75 por ciento de los asesinatos en Juárez y cada vez es más frecuente el hallazgo de “cocinas caseras”, empleadas para la elaboración de drogas como el cristal.El caso más reciente fue registrado el pasado fin de semana en el fraccionamiento Pradera Dorada, donde dos mujeres resultaron con quemaduras de tercer grado en el 50 por ciento de la superficie corporal tras una explosión.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que las dos mujeres quemadas siguen hospitalizadas y ya rindieron su declaración en torno a la explosión.Cuando ocurrió la conflagración estaban cuatro personas dentro de la casa, los hombres trasladaron a las mujeres a recibir atención médica y fueron todos escuchados en declaración.“Está la investigación abierta. En el lugar aseguramos diversos aparatos que eran utilizados para fabricar cristal”, dijo el portavoz.En julio, la FGE encontró que en la finca donde fueron decapitados y calcinados dos hombres, era una “cocina” de cristal.El hallazgo de los cuerpos fue reportado dentro de una vivienda de las calles Encino y Mariano Samaniego, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.Los peritos especializados en la escena del crimen ingresaron a la propiedad y detectaron que los dos cuerpos decapitados estaban en una habitación y presentaron tercer y cuarto grado de carbonización (quemados), con las manos maniatadas hacia la espalda.Posteriormente los policías municipales localizaron una hielera con dos cabezas en el cruce del periférico Camino Real y Salvador Herrera, en la colonia Siglo XXI.“La frontera siempre va a tener este problema de que para cruzar la droga a Estados Unidos primero llega y se estaciona aquí, después la empiezan a cruzar y estas mismas personas empiezan a comercializar la doga aquí. Por eso el ataque frontal al narcomenudeo no va a terminar”, advirtió Realivázquez Domínguez. (S. Castro/ L. Sosa/ El Diario)

