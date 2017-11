Buscan que EU recertifique Cereso 3

Como se hizo en la anterior administración estatal, el Gobierno de Javier Corral busca que nuevamente la American Correctional Association (ACA) certifique el Cereso 3 de Ciudad Juárez.La vocera de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Alejandrina Saucedo, informó que el miércoles y el jueves pasado se llevaron a cabo pre-auditorías al penal en la calle Barranco Azul por parte de personal de la ACA e indicó que al final los inspectores hicieron varias observaciones respecto a la infraestructura y los cuales se van a corregir antes de que se efectue la auditoría definitiva.La portavoz indicó que los recursos para pagar la certificación provienen de la Iniciativa Mérida y para las adecuaciones el dinero se tomará del gasto corriente ya autorizado para el funcionamiento de ese centro carcelario.“Vienen para verificar la viabilidad de las instalaciones e hicieron observaciones, se va a corregir y se programará una fecha para que vengan los auditores y se haga el procedimiento de acreditación”, expuso Saucedo.A través de un comunicado de prensa, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el recorrido por las instalaciones fue encabezado por el director del reclusorio René López y estuvieron presentes personal de seguridad y custodia penitenciaria, así como personal administrativo de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.Además se precisa que se revisaron los módulos o habitaciones, la cocina, área técnica, el hospital y las oficinas administrativas.Por su parte, la vocera señaló que las observaciones que se hicieron no son graves se trata de adecuaciones menores de infraestructura y trabajos de pintura.Además refirió que la anterior acreditación se obtuvo en octubre del 2014 y para renovar la certificación se requiere otra auditoría.En el parte de prense se da a conocer que actualmente el sistema penitenciario chihuahuense está integrado por once penales -siete varoniles, dos femeniles y dos para adolescentes infractores- todos han sido acreditados por la ACA y seis de ellos ya cuentan con una reacreditación.Saucedo señaló que aún no se ha fijado la fecha para la visita de la auditoría pero es muy probable que se lleve a cabo el próximo mes de diciembre. (Blanca Carmona)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.