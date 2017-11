Con flores y serenatas reviven los panteones

Cargando

Entre música, flores y comida, familias enteras llenaron ayer los panteones de la ciudad, en donde moran de manera eterna los cuerpos de miles de personas.Una de las visitantes fue Bertha Montes, quien dice que los muertos no están en las tumbas, sino en los corazones de quienes permanecen vivos y los extrañan.“Yo sé que mis papás no están aquí, ellos están conmigo siempre, en cada cosa que hago todos los días. Pero es una fecha especial y debo venir, con todo mi amor, a dejarles limpio en donde reposan sus restos”, expresa.Afirma que quienes tienen fe saben que la muerte no es una despedida, sino una promesa de reencontrarse en un lugar mejor al final de la vida.“Se murieron, pero sólo se nos adelantaron un poquito, nosotros vamos detrás de ellos y nos volveremos a ver”, manifiesta.Al igual que ella, miles de familias juarenses acudieron a los panteones para visitar a sus seres amados en el Día de Muertos, devolviéndoles la vida con diferentes muestras de afecto.Tal es el caso de Mari Maldonado, quien ayer acudió en compañía de sus hermanas, hijas y nietos a visitar el sepulcro de su madre, de quien dice heredó una serie de enseñanzas relacionadas con el amor y la unión familiar.“Yo recuerdo a mi madre siempre, porque ella nos decía que nos quisiéramos y nos amáramos porque vida sólo hay una”, relata.Además de las serenatas en donde no faltaron las canciones con las frases: “El día que yo me muera, no voy a llevarme nada”, o ‘Una cruz de madera, de la más corriente”, y “Amor eterno, e inolvidable”, otra forma en que las personas demostraron el amor a sus familiares fue llevando utensilios de limpieza y pintura.Como Eduardo Román, quien perdió a su papá cuando era un adolescente.“Yo era el único hombre, así que era su consentido”, recuerda mientras aplica una capa de pintura a la lápida bajo la que descansan los restos de su padre y de su abuela.“Ya no están con nosotros, pero nosotros los guardamos adentro”, expresa.Como una forma de brindar consuelo a través de la fe a quienes adolecen la pérdida de sus seres queridos, también se realizaron misas en los panteones municipales.“Con la fortaleza de la esperanza en el Señor de que nuestros familiares no están muertos, están vivos con el Señor y un día los veremos. También vamos a morir y nuestra vida no acaba con la muerte”, dijo monseñor René Blanco, quien ofició la ceremonia religiosa en el Panteón San Rafael. (Karen Cano / El Diario)