Oficiarán mañana misa para migrantes en el ‘Puente Negro’

En memoria de aquellas personas que perdieron la vida en su intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, mañana sábado se realizará una misa a orillas del río Bravo.Debido a la construcción del muro que divide Juárez de El Paso, este será el segundo año consecutivo que la ceremonia se realice a la altura del conocido Puente Negro, y no en la colonia Anapra como tradicionalmente se hacía.La cita será a las 10 de la mañana, informó Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante.La homilía reúne a fieles de las diócesis de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces para recordar a las personas que murieron al tratar de ingresar a Estados Unidos en busca de una mejor vida.Esta actividad se realiza desde hace 18 años en la región, y en esta ocasión se ofrecerá especialmente por los migrantes hallados muertos en un tráiler cerca de San Antonio, y otros más encontrados ahogados en el río Bravo, en Ciudad Juárez.La misa será presidida por el obispo de la Diócesis de El Paso, Mark Seitz. Además se espera la presencia del secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda.Calvillo dijo que en esta ocasión se permitirá que 40 participantes de Estados Unidos bajen a las orillas del cauce del río, lo que el año pasado no se permitió, mientras que en el lado mexicano se colocarán más sillas en la misma área.“Hay mucho significado en esta celebración. Se colocarán unas paletas de madera para instalar el altar en medio del río, como un símbolo de que la Iglesia hace el puente para que las personas se unan, y en señal de que no hay fronteras en la fe. Ante la fe todos somos iguales”, dijo el sacerdote para el medio católico Presencia.Reportes periodísticos indican que este verano, en la frontera entre Juárez y El Paso, cinco personas originarias de Guatemala fallecieron ahogadas cuando trataban de evitar ser atrapadas por agentes de la Patrulla Fronteriza.Ahogados en el río Bravo perdieron la vida tres mujeres de 37, 20 y 14 años, al igual que un varón de 17; mientras que en un hospital de El Paso Texas, otra quinta víctima murió.

