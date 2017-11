Enfrentará ‘El Tigre’ primero cargos federales

El proceso penal por el delito de secuestro se instruirá contra el presunto narcotraficante, Julio César Escárcega Murillo, alias “El Tigre”, hasta que se resuelva su situación jurídica por los delitos del ámbito federal, es decir los ilícitos de acopio de armas y asociación delictuosa.El martes pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que procederá penalmente en contra de Escárcega Murillo por el delito de secuestro agravado en perjuicio de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, por hechos ocurridos en diciembre del 2015 en la ciudad de Cuauhtémoc y la colonia seccional Anáhuac del mismo municipio.Pero ayer se dio a conocer que se ejercerá acción penal hasta que se dicte o no el auto de vinculación a proceso por los delitos de acopio de armas y asociación delictuosa.Escárcega Murillo, considerado por las autoridades como el líder del denominado “Nuevo Cártel del Tigre”, fue arrestado en la madrugada del domingo pasado en la ciudad de Cuauhtémoc junto con cinco de sus subalternos.Estos son Ángel P. V., de 15 años, alias “El Cholo”, originario de Urique; Orlando N. R., de 26 apodado “Chiwua”, de Oaxaca; Rosario Neptuno R. M., de 20, alias “El Güero”, de Choix, Sinaloa; José Tomas V. R., de 23 conocido como “Tomás” de Bocoyna y Andrés R. C., de 35 años, alias “Nechi” de Maguarichi.Julio César Escárcega, de 36 años de edad, de Cuauhtémoc y también conocido con los alias de “El Tigre”, “El Comandante” y “El 109” se le atribuyen acciones de delincuencia organizada que derivan en homicidios, privaciones de la libertad, desaparición forzada de personas, quema de viviendas, distribución y comercialización de drogas así como control de narcomenudeo en aquella ciudad.Al presunto narcotraficante y a sus hombres se les aseguraron un Jeep Cherokee de reciente modelo, con reporte de robo; ocho armas largas; dos armas cortas; un arma lanzagranadas; cargadores y aproximadamente mil cartuchos de diferentes calibres.Personal de la Procuraduría General de la República (PGR) Delegación Chihuahua informó que el término constitucional para que se resuelva la situación jurídica de Escárcega Murillo se vence el próximo domingo 5 de noviembre.El alcalde, Armando Cabada, declaró ayer que sí genera “incertidumbre, inquietud” que ahora también se encuentre en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, el líder del denominado “Nuevo Cártel de El Tigre”, Julio César Escárcega Murillo.Dijo que el Gobierno federal no informa este tipo de decisiones a las autoridades locales.“Entendemos que las condiciones de seguridad de este Cefereso son las necesarias para tener este tipo de delincuentes, pero de cualquier forma sí generan incertidumbre, inquietud, el hecho de que estén tantos cabecillas de grupos criminales en este Cefereso”, declaró.La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en medio de un fuerte dispositivo de seguridad se realizó el pasado martes el traslado del peligroso delincuente al penal federal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.