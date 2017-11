Frustra Migración carrera a maratonista keniano

El atleta keniano Francis Muendo llegó a esta ciudad el pasado 18 de octubre para participar en el Maratón Internacional de Juárez, sin embargo no pudo competir.El africano llegó unos días antes del evento a celebrarse el día 21, pero terminó retenido durante casi dos semanas por un supuesto error de las autoridades migratorias.El caso trascendió apenas ayer, cuando la página oficial de la justa deportiva lo hizo público en Facebook.“El corredor keniano Francis Muendo, quien había sido reportado como desaparecido, fue retenido por error por las autoridades de migración, el Maratón Internacional de Juárez lo está apoyando para que regrese a su lugar de residencia”, escribió el Maratón Internacional de Juárez.Federico Mendoza, director general del evento, dijo que Muendo llegó de Toluca, donde actualmente radica, pero no se presentó a la carrera anual, por lo que su ausencia fue denunciada por organizaciones civiles a las autoridades del Estado de México.“Llegó el miércoles 18 para llegar con tiempo para aclimatarse, después del maratón lo empezaron a reportar como desaparecido porque nunca llegó a la carrera, lo último que se sabía es que venía a Ciudad Juárez”, expuso.En la publicación hecha en redes sociales, se difunde un boletín de urgencia emitido por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, en el que se proporcionan datos generales del maratonista de 25 años.Mendoza mencionó que apenas el pasado lunes, gracias a un promotor de Ensenada, Baja California, se tuvo conocimiento de su paradero. Estaba retenido en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM), donde lo mantuvieron incomunicado la mayor parte del tiempo.“Cuando supieron que estábamos investigando lo liberaron y le conseguimos apoyo en la Casa del Migrante”, explicó.Muendo fue liberado el pasado miércoles y la Casa del Migrante le dio hospedaje durante una noche. Los organizadores del maratón lo buscaron y lo apoyaron con el traslado a Toluca, donde ya se encuentra.“Estaba muy asustado, traía su pasaporte vigente, su visa mexicana vigente y me dijo que no traía dinero ni nada. Se le compró un boleto de avión para que se regresara”, agregó Mendoza.Muendo tiene varios títulos en su haber a nivel nacional. El pasado 17 de junio logró el quinto lugar en el Medio Maratón de 21 Kilómetros de la Ciudad de México.“Se fue muy decepcionado de las autoridades”, señaló Mendoza, quien dijo desconocer si el corredor volverá a participar en alguna de las ediciones próximas de la competencia.El INM omitió ayer dar información relacionada con la retención, debido a que el personal administrativo no laboró por ser día de asueto.

