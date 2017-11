Creman a 5 de cada 10 difuntos

Cada vez son más los fronterizos que prefieren cremar a sus familiares que enterrarlos en los panteones de Ciudad Juárez. Ahora cinco de cada diez optan por inciner a sus difuntos en vez de inhumarlos, de acuerdo con negocios que realizan este procedimiento.Algunas empresas, como Perches, han registrado el cambio debido a que los clientes lo han encontrado más práctico –al evitar acudir a los recintos– o por ser recientemente más popular aquí.El gerente general de operaciones y ventas de Perches, Carlos Narváez, dijo que “los porcentajes de cremaciones están creciendo, ahorita más o menos andamos en un 50 por ciento cremación y 50 por ciento inhumación”.“Diariamente tenemos gente que viene con servicios de hace 20 o 30 años y desean cambiar de voluntad, entonces se lo intercambiamos si invirtieron en algún servicio de fosa”, comentó.Narváez señaló que muchas veces tiene que ver con “la voluntad de las familias: lo que hemos escuchado es que optan por depositar las cenizas en una iglesia cercana o en los mismos nichos que manejamos en el panteón”.“Mucha gente ha cambiado de forma de pensar porque tienen otras comodidades, de no estar yendo a un panteón, afortunadamente los podemos ayudar en su petición”, señaló.Los grupos funerarios consultados han declarado en distintas ocasiones que los fronterizos han optado por la cremación por factores que tienen que ver en parte con el bajo costo de invertir alrededor 10 mil pesos por el procedimiento de una incineración.Las empresas fronterizas informaron que el servicio funerario completo empieza desde los 24 mil pesos (manejo de los restos, velación y elección de urna) y la compra de un nicho en una iglesia o un panteón.En contraste, la inhumación de un familiar puede llegar a costar hasta 35 mil pesos. Es decir, aproximadamente 24 mil tan sólo por el ataúd y los servicios funerarios, y el resto para comprar un espacio dónde descansar.Pese a la inflación registrada en servicios e insumos durante el último año, el gerente general de operaciones y ventas de Perches señaló que la firma ha mantenido los precios iguales.“Hemos tratado de mantenerlos al hacer más eficientes nuestras áreas para no tener que elevar los costos; hemos sufrido aumentos muy drásticos en servicios, combustibles e insumos, pero tratamos de no subirlos salvo en casos muy justificados”, explicó.Carlos Narváez señaló que en Perches el valor de los servicios de cremación actualmente inician en los 9 mil pesos, mientras que en la inhumación en los 23 mil pesos.La Iglesia Católica emitió una disposición el año pasado en la que prohíbe a quienes practican esa religión esparcir, dividir, mantener en casa ni crear joyas a partir de ellas (tendencia nueva).“Las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia”, señalan las instrucciones Ad resurgendum cum Christo.La nueva norma del Vaticano marcó uno de los cambios más grandes a la instrucción Piam et constantem de 1963, fecha en que las cremaciones fueron autorizadas por primera vez.Sin embargo pese a las creencias del catolicismo, familias continuan optando por la incineración de sus difuntos y de incluso tener sus restos en urnas en sus casas. (Abraham Rubio / El Diario)

