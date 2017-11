Lidera telefónica denuncias en Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló la lista de las cinco de empresas más demandadas por los juarenses en lo que va del año.Con ocho quejas en octubre y más de 64 en 2017, Telcel, de la empresa mexicana Radiomóvil DIPSA S. A. de C. V., ocupa el puesto número uno en el top cinco de la Profeco, indicó el subdelegado de la dependencia Iván Lara Rendón.En estos meses el rubro de las telecomunicaciones alcanza 255 demandas, la mayoría relacionadas con altos cobros en las facturaciones, comentó Rendón.Seguido se encuentra Conauto S.A. de C.V., una compañía de autofinanciamiento de la agencia de autos Ford, que registra 39 tantos, una gran parte de ellos debido a problemas con el crédito de los cuentahabientes.En este apartado se encuentran negocios identificados como talleres mecánicos, y la dependencia registra hasta 249 quejas en los 10 meses del año.Mientras que el tercer lugar lo ocupa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que suma numerosas apelaciones por errores de cálculo en las facturaciones, informó.El cuarto lugar es de Elektra, se informó.Al igual que la tercera posición, se encuentra en el quinto lugar Gas Natural del Norte S. A. de C. V., compañía contra la que se quejan también por errores de cálculo en los recibos mensuales.De acuerdo con el titular de la Profeco, sólo en el caso de la CFE, hasta el 90 por ciento de las quejas se resuelven a favor del consumidor. Es el único rubro en el que precisó las resoluciones.Más allá del top cinco se encuentra también la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) con arriba de 2 mil casos expuestos en estos meses de 2017.El funcionario federal dijo que la JMAS no está en las primeras posiciones debido a que el 98 por ciento de ellas se resuelven a través de una conciliación en la que quedan bien ambas partes.“Eso nos da pauta a que no se presente la queja, a que se soluciona de manera inmediata en los módulos”, expuso.El 2017 suma 2 mil 200 solicitudes de intervención ante la instancia, de las cuales sólo el 15 por ciento se resuelven a favor de los consumidores, anotó.

