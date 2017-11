Inicia la Municipal operativo por entrega de aguinaldos

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal dará acompañamiento a las empresas privadas y a ciudadanos que requieran realizar movimientos en instituciones bancarias y cajeros automáticos, dio a conocer esa dependencia a través de un comunicado de prensa.Lo anterior debido a que iniciaron las temporadas en las que las empresas comienzan a entregar beneficios económicos a sus trabajadores tales como aguinaldos y ahorros.La vigilancia se deberá solicitar al número de emergencia 911 o a los teléfonos comunitarios según la ubicación en la que se encuentre, Distrito Centro (656)253-3026, Distrito Universidad (656) 218-5732, Distrito Oriente (656) 597-4213, Distrito Poniente (656) 164-3707, Distrito Sur (656) 247-03-05, Distrito Valle (656) 265-1831.En este periodo, la corporación preventiva intensificará los recorridos de prevención en las diferentes instituciones bancarias y centros comerciales, a fin de evitar algún tipo de incidente.Adicionalmente, para prevenir asaltos, la dependencia policial invita a la ciudadanía a no pasar por alto las siguientes sugerencias:1.-Se deben extremar precauciones en días de pago, ya que es cuando los delincuentes están más al pendiente de los movimientos que se realizan, sobre todo refiriéndose al dinero y a los bienes.2.- Antes de realizar algún movimiento bancario, preparar las llaves del vehículo en un lugar de fácil para que no demorarse en buscarlas y se vea expuesto a los delincuentes.3.- Si se va a retirar dinero del banco, de preferencia acudir acompañado y realizarlo en centros comerciales, donde haya mayor afluencia de gente y personal de seguridad que pueda brindar auxilio en caso de una emergencia.4.- No aceptar ayuda de desconocidos, ya que en muchas ocasiones los delincuentes, se hacen pasar por personas confiables, si se presenta algún problema acuda con el personal bancario o retirarse del mismo.5.-Procurar realizar retiros menores a 5 mil pesos y no acudir siempre al mismo cajero a realizar retiros.6.- Al momento de salir de alguna sucursal bancaria o de algún cajero electrónico, cerciorarse de que no haya personas sospechosas alrededor, ya sea a bordo de un auto o transitando por el lugar, de ser así se recomienda solicitar ayuda.

