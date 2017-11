Tenía 15 años, encontrada muerta en carretera a Casas Grandes

La mujer asesinada y localizada a un lado de la carretera a Casas Grandes el pasado lunes 20 de octubre, fue identificada por sus familiares como Suleth Cruz Zamarrón, de 15 años y quien era originaria de Casas Grandes.Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), informó que el hallazgo del cadáver fue realizado por guiadores a la altura del kilómetro 29.La víctima se encontraba a lado del carril de circulación en sentido de oriente-poniente y vestía una blusa café, un bóxer color negro y calcetines morados con blanco.Estaba atada de pies y manos con una adhesiva cinta color gris, también colocada alrededor de la boca y nariz.Como huella de violencia se le apreciaron golpes en piernas, cabeza y otras partes del cuerpo.La adolescente no contaba con reporte de desaparición, por lo que la FEM recurrió a los medios de comunicación para difundir dos tatuajes de la víctima, lo que permitió ser reconocida.Sus familiares se trasladaron desde la ciudad de Casas Grandes identificar y reclamar el cuerpo, que iba a ser trasladado a su lugar de residencia.Hasta el momento la FEM no ha obtenido más datos en torno al probable responsable del crimen de la menor.Silvia Nájera, portavoz de esta Fiscalía Especializada, dijo ayer que en el caso de la mujer asesinada y abandonada en la colonia Villas de Alcalá, no se tiene a personas detenidas.Precisó que Martín Medina Espino, de 40 años, y pareja sentimental de la mujer, sólo fue escuchado en declaración, por lo que fue liberado poco después.Esto ocurrió después de que policías municipales y agentes de la FEM no se pusieron de acuerdo con la consignación del Medina Espino.El mes de octubre concluyó con el homicidio de 13 mujeres, tres de ellas eran menores de edad.

