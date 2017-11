Comparece víctima de trata, en juicio que implica a ‘Aztecas’

Temblorosa y sin poder evitar el llanto, una mujer sobreviviente al delito de trata —identificada con las iniciales K. D. M.—, narró cómo fue prostituida durante cerca de un año y reconoció a dos acusados como las personas que la forzaron a desempeñar esa actividad.Esto, durante su declaración en el juicio oral que se sigue en contra de cuatro presuntos integrantes de la pandilla “Los Aztecas”.La víctima compareció ayer al juicio y desde una sala privada señaló a Humberto Gerardo Páez Carreón y a Manuel Vital Anguiano apodado “Don Meny” como las personas que obtenían dinero al ofrecer los servicios sexuales de ella y al primero de estos como el hombre que la violó.En relación a los otros dos acusados, Édgar Jesús Regalado Villa, alías “El Piwi” y José Gerardo Puentes Alba, “El Gera”, la testigo no los responsabilizó de ningún delito. Sobre el último de ellos únicamente dijo que era vecino y amigo de confianza de “Don Meny”.Los cuatro hombres están sujetos a proceso penal acusados que de forma voluntaria y permanente pertenecían al grupo delictivo “Los Aztecas” o “La Línea” y se dedicaban a diversas actividades ilícitas entre estas la venta de droga y trata de mujeres, y su campo de acción era la zona Centro de Ciudad Juárez.El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género también estableció que entre diciembre del 2008 a abril del 2013 en Ciudad Juárez, los cuatro imputados aprovecharon la situación de vulnerabilidad de las víctimas K. D. M., y B. C.M. G., para prostituirlas y obligarlas a vender droga.Ayer, proveniente de Estados Unidos y resguardada por agentes de la Fiscalía de Atención a Víctimas del Delito, la testigo K. D. M., fue trasladada a un espacio adjunto a la primera sala de los juzgados locales para que volviera a declarar.Al ser interrogada por la agente del MP Ana Murga, la mujer contó que ella laboró en una tienda de abarrotes propiedad de “Don Meny” pero decidió dejar el empleo y poco tiempo después acudió al Centro de la ciudad a buscar trabajo, donde la ubicó Páez Carreón.La víctima afirmó que Páez la subió a una camioneta apunta de golpes y en el mismo vehículo la violó.“Cuando terminó me dijo que de nada valía denunciarlo, que él tenía familiares en la Policía. Volvió a manejar, subieron dos amigos de él, me vieron golpeada y no hicieron nada. Fuimos con Meny y ahí dijeron que era mi culpa porque no había entendido cómo eran las cosas”, dijo K. D. M.La víctima acusó a “Don Meny” de haberla amenazado con causarle un daño a su hija, precisó que él llenó una solicitud de empleo donde anotó el nombre de la niña y le advirtió que si no obedecía se iban a desquitar con la menor. Luego Páez Carreón la llevó a su casa y le dijo que le iban a dar unos días para que bajara la inflamación de los golpes que le había propinado.K. D. M., explicó que a partir de ese momento, sin precisar fecha, fue forzada a prostituirse en hoteles con los clientes contactados por sus verdugos y le permitían regresar a su casa.La testigo también dijo haber visto a varias mujeres que eran forzadas a la prostitución, entre estas a otra de las víctimas de este juicio oral a la menor de 16 años B. C. M. G., a quien dijo la conocía con el apodo de “La China”.La fiscal Murga le mostró a la testigo tres fotografías más, una corresponde a Lidia Ramos Mancha, desaparecida el 2 de diciembre del 2008; otra joven Nancy Iveth Navarro Muñoz extraviada desde el 13 julio del 2011 y de la tercera no se dijo la identidad, y la testigo afirmó que sí las llegó a ver en la propiedad de Manuel Vital Anguiano y sujetas a prostitución por parte de Páez Carreón.K. D. M., dijo que se pudo zafar de que la usaran como objeto sexual gracias a un evento familiar que le permitió conocer a una pareja que se la llevó a Estados Unidos y finalmente la fiscal le pidió que viera a todas las personas que estaban en la sala y le dijera que si ahí se encontraban los agresores y ella reconoció a Manuel Vital Anguiano y Humberto Gerardo Páez.