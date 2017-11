Denuncian negligencia en Hospital de la Mujer

Familiares de una paciente denunciaron públicamente que, tras realizarle una cesárea, médicos del Hospital de la Mujer le dejaron dentro del cuerpo una compresa –una especie de tela– que se echó a perder.Antonio Cruz Herrera, cuñado de Margarita Robles, de 29 años, señaló que los doctores omitieron sacarle ese material que se usa entre otras cosas para cubrir heridas o hemorragias y que por lo anterior, ella, quien ahora se recupera en su casa, sufría de intenso dolor.“Como ya habían pasado dos meses la compresa estaba podrida, infectada, contaminada”, aseguró.El Diario pidió a la Secretaría de Salud una postura sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición la dependencia estatal no había emitido ningún pronunciamiento por ser un día inhábil para los empleados administrativos.De acuerdo con Cruz Herrera, quien no proporcionó con precisión las fechas, hace más de dos meses la mujer dio a luz mediante una cesárea en ese hospital estatal.Sin embargo, una vez que fue llevada a piso, comenzó a quejarse de fuertes dolores en un costado y, aseguró, pronto fue incapaz siquiera de moverse para recibir los medicamentos vía intramuscular.Cruz Herrera narró que cuando fue dada de alta, su cuñada notó que el dolor que sentía se intensificaba, por lo que la familia la llevó a realizarse unos análisis que en ese momento arrojaron que todo se hallaba en la normalidad.Un médico familiar en una institución pública ordenó practicarle otros estudios el 3 de octubre, pero como éstos se programarían hasta el día 24, sus parientes decidieron buscar ayuda por su cuenta, dijo.Después de que lograron reunir el dinero necesario, Robles fue llevada a una clínica particular donde unas pruebas hicieron pensar a los médicos que probablemente tenía un tumor junto al intestino, de modo que, comentó Cruz Herrera, decidieron someterla a una cirugía.Aseguró que fue entonces que los especialistas privados se dieron cuenta de que presuntamente ella tenía la compresa dentro.“Emocionalmente no está bien, pregunta que si va a quedar bien”, afirmó sobre Robles, quien indicó que la familia quiso hacer pública la queja ante la frustración que les produjo. (Fernando Aguilar / El Diario)

