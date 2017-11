Lanza INE convocatoria para consejeros distritales

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la convocatoria para integrar las propuestas de aspirantes a ocupar el cargo de consejeros electorales distritales con sede en el estado, de los cuales cuatro están en Ciudad Juárez.Las autoridades electorales en Juárez hicieron un llamado a los ciudadanos para que participen en la integración de estos órganos, que tendrán a su cargo la conducción de los comicios en los distritos federales durante los procesos 2017-2018 y 2020-2021.A nivel local se requieren 24 personas para ocupar estos cargos, ya que cada consejo distrital se conforma por seis ciudadanos, informó José Constantino Suárez Arias, vocal ejecutivo del Distrito 04.“Es muy importante que los ciudadanos participen en la integración de estos consejos, porque actúan en la conducción del proceso y es mejor que estas tareas estén a cargo de ellos”, dijo.De acuerdo con la convocatoria que establece las bases de participación, los ciudadanos serán electos para ocupar el cargo de consejeros electorales en los nueve distritos electorales federales en Chihuahua.Los consejos se integrarán por seis fórmulas de consejeros, propietarios y suplentes, que se designarán atendiendo criterios como paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento de la materia electoral.Entre los requisitos a cumplir por los aspirantes, la convocatoria estipula que deberán tener nacionalidad mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, lo mismo que estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.Se requiere una residencia de dos años en el estado, contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones y no haber sido registrado como candidato a un cargo de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación.Asimismo, se pide gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.El período de inscripción quedó abierto desde ayer y hasta el 15 de noviembre, en tanto que la designación se tiene prevista para fines del mismo mes.• Tener nacionalidad mexicana por nacimiento• No tener otra nacionalidad• Contar con credencial para votar vigente• Una residencia mínima de dos años en el estado• Conocimientos para el desempeño de sus funciones• No haber sido candidato a un cargo de elección popular en los 3 años anteriores

