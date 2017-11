Paga Municipio por obras sin realizar: Auditoría

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó falta de transparencia, subejercicios por más de 100 millones de pesos y daños a la Hacienda Pública por otros 18.8 millones generados desde el Municipio de Juárez en la operación de dos fondos enviados con recursos federales.La información fue difundida la noche del pasado martes por el órgano fiscalizador en la segunda entrega de su revisión a la cuenta pública federal de 2016, que abarca el fin de la administración municipal pasada y el inicio de la actual.En el documento de la ASF aparecen dos auditorías realizadas al municipio de Juárez que analizan, respectivamente, el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (Fismdf) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamundf).Del primero, menciona que el Gobierno local dejó sin utilizar 99.8 millones, o casi la mitad del recurso enviado, mientras que otros 17.4 millones de pesos se pagaron a obras que, al cierre de la revisión, no se habían ejecutado.Estas obras, dice la ASF, son tres llamadas “construcción de cuarto” y tres más de pavimentación: una en calle Zacatepec, en el tramo de calle Ajusco a calle Azcapotzalco; otra en calle Pez Luna, en el tramo de Rancho Anapra a calle Calamar; y otro sobre calle Ensenada, entre Manuel Acuña y Francisco Sarabia.“Durante la visita física a las obras contratadas con recursos del FISMDF 2016, se identificó que el Municipio pagó el anticipo de las obras (…) que en su conjunto asciende a un monto de 17,459.3 miles de pesos; sin embargo, no se encuentran ejecutadas ni en operación”, dice la auditoría marcada con el número 710-DS-GF.“El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, remitió documentación consistente en reprogramaciones de plazos por cambio de lugar de ejecución de las obras; sin embargo, no acreditó que se encontraran concluidas; asimismo, la Contraloría Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. CM-JUR-DQ-62/2017, por lo que persiste la observación”, agrega.Del Fortamundf, se informa un subejercicio de 17.5 millones de pesos (menos del 2 por ciento del total enviado) y un daño a la hacienda pública por 1.3 millones de pesos por el pago de una obra “de mala calidad” realizada en la reconstrucción del Bordo Miguel de la Madrid.“De la revisión del expediente de la obra número OP-130-2016 ‘Reconstrucción de Bordo Miguel de la Madrid’ ejecutada con recursos del Fortamundf y mediante la verificación física, se detectaron trabajos de pavimentación ejecutados durante 2016 y pagados de mala calidad por un monto de 1,399.9 miles de pesos, de los cuales el municipio no solicitó al contratista la reparación correspondiente, ni hizo efectiva la fianza de vicios ocultos correspondiente”, reporta la ASF.“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,399,852.27 pesos (…) por concepto de pago obra de mala calidad; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal”, agrega.Además de los subejercicios y los daños a la Hacienda federal, dice la ASF, el Gobierno local –no especifica fechas– incumplió a sus obligaciones de transparencia al utilizar los dos fondos.“El Municipio no reportó los informes trimestrales del primer y segundo trimestre sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, ni de manera pormenorizada el avance físico y los principales indicadores de desempeño”, dice sobre el Fismdf.“El Municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del Fismdf 2016, ni las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, las metas y beneficiarios; asimismo, al término del ejercicio no informó sobre los resultados alcanzados”, agrega.Lo mismo pasó con el Fortamundf, dice la ASF: “El Municipio no cumplió con la entrega a la SHCP de los cuatro informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel fondo, y no se publicaron en su página de internet; asimismo, no se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo, y sobre sus resultados al final del mismo, lo que denota debilidades del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos”.