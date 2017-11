Tumbas entre basura y el olvido

Rebasadas por la maleza, la basura y el olvido, reposan en el ‘Panteón de los Niños’ decenas de tumbas a las que nadie fue a visitar ayer, Día de Todos los Santos.Sin velador que proteja el acceso al lugar de eterno descanso, en los montículos de tierra se adivinan los restos de seres humanos que no superaban el metro de estatura. Sólo algunas cruces y lápidas que permanecen de pie pueden dar fe de la identidad de quien ahí yace.El cementerio se encuentra en un polígono ubicado en el cruce del bulevar Juan Pablo II y la avenida Francisco Villarreal Torres.Rodeado ya de los fraccionamientos Jardines de Aragón, Veredas del Sol y Portales de Abadía, el panteón parece estar abandonado y no hay barandal o alguna protección que delimite el perímetro del territorio que abarca.Datos periodísticos señalan que cuenta en su haber con unas 700 tumbas, las cuales fueron asentadas en el terreno desde el año 1900.En estos registros también se dice que el cementerio pertenecía a ejidatarios que eran dueños de esos terrenos mucho antes de que los alcanzara la mancha urbana.Aunque se le conoce en la comunidad como el panteón de los niños, también cuenta con tumbas de adultos, algunas incluso recientes, con poco más de una década de antigüedad.Estas últimas tienen lápidas legibles que indican nombres y fechas de defunción y contrastan con otras tantas que ya ni siquiera cuentan con una cruz entera.Otras se encuentran sumergidas en segmentos de maleza.Destacan, de entre todas, algunas que cuentan con la peculiaridad de encontrarse situadas de ‘par en par’.Uno de los casos es el de las tumbas de dos niños que según la inscripción de sus cruces tenían 1 y 10 años de edad y se apellidaban Gutiérrez.Ambas cruces son iguales y están situadas exactamente una al lado de otra, e indican que quienes ahí se encuentran murieron apenas con unos meses de diferencia, eran menores de edad y contaban con los mismos apellidos.Casos como ése se hacen presentes en al menos otras cinco ocasiones, con unas hermanas de apellidos Caldera, otras de apellido Jáquez, Arraiaga, Acosta y Apodaca.En todas se especifica que son niños o niñas quienes ahí descansan y sus tumbas están adornadas con deslucidas flores de tela ya sin color.En el centro del terreno está una cruz blanca que sobresale a todas, y en donde se encuentra una corona de flores marchita.A diferencia de la vida y el color que se apreció en otros panteones de la ciudad, ayer éste no contaba con una flor fresca o un solo visitante atraído por la temporada.Datos periodísticos señalan que a este panteón no se le ha dado mantenimiento desde 1995 y su alrededor es utilizado por algunos ciudadanos para el depósito clandestino de escombro. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.