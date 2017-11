Esperan a 50 mil paisanos por carreteras del estado

Autoridades de los tres niveles de gobierno arrancan hoy un operativo especial para recibir a los más de 50 mil viajeros que se espera ingresen por Chihuahua al resto de la República durante la temporada invernal.Al mismo tiempo, aumenta la franquicia fiscal de 300 a 500 dólares por persona, acumulable entre familias mientras viajen en el mismo vehículo, indicó ayer Andrés Quevedo, encargado del Programa Paisano, durante la instalación del Comité Interinstitucional para el Operativo de Invierno 2017.Con la campaña que inicia este 1 de noviembre y concluye el 8 de enero del siguiente año, se instalarán 15 módulos fijos de atención, tres puntos de observación y seis paraderos seguros, con un total de 68 observadores a lo largo de la carretera federal 45.Lo que se busca, expuso, es ofrecer un ingreso amable a los connacionales durante las vacaciones durante su tránsito por el estado.Los municipios donde se colocaran dichos puntos de atención son Ciudad Juárez, ciudad Ahumada, Sueco, Puerto Palomas, Ojinaga, Chihuahua, Jiménez y uno más en la ciudad de El Paso, Texas, se informó ayer en la instalación de la mesa integrada por funcionarios de los tres niveles de gobierno.El Programa Paisano busca establecer políticas públicas, estrategias y acciones preventivas, para garantizar que el ingreso y tránsito de los connacionales sea con garantía de sus derechos, así como brindar seguridad de sus bienes y personas, expuso Quevedo.En la misma temporada de 2016 se registró el ingreso de 48 mil 876 personas que se internaron al país a través los cruces internacionales de Ciudad Juárez, por lo que se espera que este año se supere la cifra, se informó.A nivel nacional, se prevé la llegada de más de 5 millones de paisanos radicados en Estados Unidos y Canadá, a quienes el Programa y las más de 21 dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial, les brindarán atención durante su ingreso, tránsito y salida de nuestro país.El encargado de la estación de la Policía Federal en Ciudad Juárez Carlos de la Rosa, aseguró que el estado físico de las carreteras en el estado es aceptable y, en ese sentido, expuso, no hay peligro para los viajeros.Puntualizó que en esta temporada se implementarán operativos especiales, entre ellos el “Carrusel”, que consiste en orillar a los automovilistas a disminuir la velocidad; “Metro”, a través del cual se suspende la circulación de los vehículos doblemente articulados y el operativo “Cinturón”.De la Rosa enfatizó en que es importante concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de no usar el celular mientras se maneja, pues en últimas fechas han incrementado los accidentes carreteros debido a este problema, aunque no mencionó estadísticas.La mesa interinstitucional es integrada por dependencias de los tres órdenes, entre ellas la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración, el Consulado de México en El Paso, las comisiones de Derechos Humanos, Protección Civil, Tránsito Municipal, la Procuraduría Federal del Consumidor, entre otras.

