Asesinan a golpes a empleada de maquiladora

Rosa María Díaz Vieyra, de 33 años y obrera de la empresa maquiladora Contec, fue asesinada a golpes y su cuerpo fue abandonado en una brecha de la colonia Villas de Alcalá, donde supuestamente la encontró su pareja sentimental Martín Medina Espino, de 40 años, informó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Esta persona cayó en varias contradicciones al narrar los hechos, por lo que fue asegurada en el lugar por agentes municipales que lo entregaron a los elementos de la Fiscalía Especializada de la Mujer, dio a conocer Alejandro Ruvalcaba Valadez.De ser encontrado probable responsable del crimen, será el primer hombre acusado de feminicidio en Chihuahua, al entrar en vigor el pasado domingo la tipificación de este delito, homicidio por razones de género.La vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Silvia Náreja, dio a conocer que la causa de muerte de Rosa María, fue traumatismo craneoencefálico.El Código Penal del Estado establece penalidades de 30 a 60 años de cárcel a quien prive de la vida a una mujer y añade una penalidad de 20 años más, entre otros motivos, si al agresor lo une un lazo de noviazgo, matrimonio o cualquier otra que le implique confianza a la víctima.Datos oficiales establecen que en Ciudad Juárez fueron asesinadas 13 mujeres durante el mes de octubre y es el segundo mes del año que es considerado más violento contra las personas del sexo femenino.Esta frontera registra 74 crímenes contra mujeres durante el año y 96 en las administraciones Municipal y Estatal, de acuerdo al seguimiento periodístico que se lleva de este delito, con base a los datos de la Fiscalía General del Estado.Los feminicidios registrados en los 10 meses del año transcurrido superaron el total de víctimas de los pasados tres años. En el 2016 fueron registrados 56 víctimas, 46 en el 2015 y 45 el 2014, mientras que el 2013 cerró con 93 crímenes contra mujeres.Apenas amanecía cuando Martín Medina Espino llamaba al 911 para informar que había localizado el cuerpo sin vida de su pareja sentimental, Rosa María Díaz Vieyra.Los agentes preventivos del Distrito Valle acudieron a las calles Villas de Alcalá y Río Bogotá, de la colonia Villas de Alcalá donde encontraron a una mujer con el rostro desfigurado a golpes; estaba completamente vestida y debajo de la chamarra llevaba puesta la bata color azul de la empresa en la que laboraba.El hombre dijo a los policías municipales que ayer a las 05:10 horas recibió una llamada a su teléfono celular de su novia Rosa María, quien le dijo que se dirigía a su trabajo y abordó una unidad de transporte público equivocada.“En ese momento ella me dijo ¡ayúdame, ayúdame Martín! y se apagó el teléfono”, narró el entrevistado a los primeros respondientes.Agregó que salió a buscarla a la brecha donde la encontró tirada con golpes en la cabeza.El hombre dijo que carecía de las características del camión o el número económico que Rosa María había abordado. Después no pudo explicar cómo llegó específicamente a ese punto, pues la mujer no le precisó el sitio exacto donde estaba cuando le pidió auxilio.Policías preventivos del Distrito Valle acordonaron el punto donde encontraron el cadáver de la mujer, que aún tenía puesta la bata de la maquiladora en la que laboraba y demás ropa, junto a ella también estaban sus pertenencias personales, por lo que el móvil del robo fue descartado.Los agentes notificaron del hallazgo a los agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer y pusieron a su disposición a la pareja sentimental de la víctima, quien cambió varias veces la versión sobre lo que sucedió.El seguimiento periodístico refiere que de 1993, cuando empezó a registrarse el mayor número de crímenes contra mujeres, a la fecha han sido asesinadas mil 585 mujeres.En 1993 se reportaron 19 asesinatos; 19 en 1994; 36 en 1995; 37 en 1996; 32 en 1997; 36 en 1998; 18 en 1999; 32 en 2000; 37 en 2001; 36 en 2002; 28 en 2003; 19 en 2004; 33 en 2005; 20 en 2006; 25 en 2007; 87 en 2008; 164 en 2009, 304 en el 2010, 195 en el 2011; 94 en el 2012; 93 en el 2013; 45 en el 2014; 46 en el 2015, 56 en el 2016 y 74 en el 2017• Rosa María Albañil• Leticia López Ramírez• Rosalba Rosas Chávez• No identificada (N.I)• Kimberly Dariana Ballín Castillo • Melanny Alexa Clara Cruz• N.I.• Mayra Isela Barrón Vázquez• N.I.• N.I.• Patsy Berenice Salcedo Ponce • Elizabeth Alfaro Loya• Rosa María Díaz Vieyra

