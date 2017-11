‘Manejan la salud visual sin cédula’

El Colegio de Optometristas de Chihuahua pidió al gobernador Javier Corral Jurado frenar las actividades de “falsos” técnicos en la salud visual que examinan la vista de las personas sin poseer ni título ni cédula profesionales.Esta petición surge luego de que el grupo al que señalan se reunió con autoridades estatales el pasado lunes.Pedro Pineda Coronado, presidente de la agrupación, afirmó que estas personas ejercen presión para poder continuar operando de ese modo.“Son un grupo considerable, de unas 100 personas, que han estado pidiendo que se les dé un permiso ante el departamento de Profesiones para ejercer la optometría”, dijo.Los optometristas hicieron pública la misiva, de la que El Diario posee una copia, en la que invitan a Corral Jurado a “ver en pro de la salud” de los chihuahuenses.Fátima Guzmán Gallardo, jefa del Departamento Estatal de Profesiones de la Secretaría de Educación y Deporte (SED), confirmó dicha reunión, pero aseguró que fue para “ver cómo se les puede apoyar en su profesionalización”.“Ellos han estado llevando a cabo actividades bajo la figura de prácticos, que está autorizada por la Constitución de Chihuahua cuando no se cumple con el número de profesionistas para cubrir las necesidades de la comunidad”, dijo.Hasta antes de la más reciente reforma a la Ley General de Salud, quienes no poseían ni título ni cédula profesionales en optometría podían ejercer esta actividad si aprobaban una serie de evaluaciones que los acreditaran como capaces para trabajar.Sin embargo, con las modificaciones en 2014 al artículo 79, estas personas no pueden seguir ofreciendo los servicios porque, además, las autorizaciones que les brindó el Gobierno del Estado ya han caducado.En la carta que difundieron, los optometristas colegiados manifestaron su preocupación por el hecho de que en México “crecen de manera acelerada los pseudoprofesionales que están lucrando con la salud visual de los mexicanos”.“El secretario de Educación, Pablo Cuarón, se reunió el 23 de octubre, Día del Médico, con pseudoprofesionales, licenciados en Optometría y oftalmólogos en un debate donde se le cedió más la palabra a estas personas sin ninguna profesión”, escribieron en el documento donde los acusan de “lucrar con el desconocimiento” de la población.La jefa del Departamento de Profesiones de la SED dijo que esa dependencia exigió a quienes no tienen estudios profesionales en optometría a seguir capacitándose.“Nos urge la concientización de la gente. Que se revise con un profesional de la salud visual con título y cédula. Hay gente que aprendió al vapor y está poniendo en riesgo la salud visual de los juarenses”, lamentó Pineda Coronado.Los optometristas son los profesionales de las ciencias de la salud encargados de checar los aspectos de la visión, para diagnosticar posibles enfermedades y trastornos visuales.También pueden recetar lentes correctores, aplicar un tratamiento o supervisar trabajos de rehabilitación.En algunos casos, los optometristas deben trabajar junto a otros profesionales como los oftalmólogos.La mayoría de ellos trabajan sin especializarse en ningún ámbito. Sin embargo, algunos profesionales trabajan con niños, adultos mayores o personas con visión reducida o ejercen en el ámbito del deporte, la docencia o la investigación.Para realizar su trabajo con éxito, deben ser personas activas, resueltas, empáticas y poseer un gran sentido de la ética y la responsabilidad.(Tomado de Internet)

