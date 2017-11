Sin chaleco antibalas, municipales asesinados

Los policías municipales asesinados el lunes pasado no portaban chalecos antibalas, lo que les costó la vida, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE, dijo que la mujer policía descendió de la patrulla sin portar su chaleco, una medida de seguridad indispensable en una corporación declarada en alerta roja.El secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez Domínguez, consideró que hubo una omisión por parte de la mujer policía al no extremar las medidas de seguridad.Sin embargo, dijo que “en estos momentos no se debe, ni puede juzgar a la elemento”.“Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros portar nuestro equipo, chaleco, armas, cargadores, etc., y la instrucción que siempre se le da a la persona es que no descuide su seguridad”, reiteró.La agresión contra los oficiales Elizabeth Alfaro Loya y Sergio Alberto Loya Macías fue registrada el 30 de octubre a las 12:50 horas en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Nuevo León, cuando supuestamente acudían a atender una denuncia anónima en la que reportaban personas armadas afuera de un banco, dijo el alcalde Armando Cabada en conferencia de prensa.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE, dio a conocer que cada uno de los agentes recibió un impacto de bala en la cabeza y en el caso de la mujer policía la herida fue de entrada y salida.En la escena del crimen no fueron asegurados elementos balísticos ya que el presunto responsable empleó una pistola tipo revólver, precisó.Aunque metros más adelante fue asegurado un cargador abastecido de un arma corta, se realizan los estudios periciales para determinar si corresponde a la mujer policía.El vocero dijo que la agente Elizabeth Alfaro Loya no fue desarmada, ya que los peritos aseguraron en el lugar las cuatro armas de cargo que portaban, sin embargo, investigan el origen del cargador asegurado sobre la calle Nuevo León.El fiscal en el Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo que al obtener la media filiación del agresor, en videos captados por cámaras de circuito cerrado del banco y otros negocios, se avanza en la investigación y se espera obtener buenos resultados a muy corto tiempo.“Vamos a avanzar con lo que tenemos y la buena coordinación que se hizo en este lamentable ataque nos va a permitir tener buenos resultados a muy corto tiempo”, aseveró el fiscal.Aunque la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) descartó que se trate de un ataque contra la corporación, la actuación del agresor que disparó a los oficiales directamente a la cabeza revela lo contrario, según las primeras investigaciones. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

