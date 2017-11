‘Halconeaban en espera de un cliente bancario’

Los ladrones que dispararon a los dos policías municipales el lunes, esperaban afuera de la sucursal bancaria para asaltar a algún usuario; estaban “halconeando” desde el exterior, y la llamada que se recibió en el CERI de gente armada fue del mismo personal del banco, reveló el presidente municipal.Por ello se descarta que el ataque a los oficiales haya sido planeado, expuso Armando Cabada Alvídrez.“No hemos tenido asaltos bancarios, pero sí hemos tenido asaltos a cuentahabientes. Operan como halcones afuera de los bancos, esperando que salga su presa; era el caso, al menos es como se ve. No podemos decir que no tenga sustento, pero lo que más sustento tiene es que estaban esperando a algún cuentahabiente”, declaró.Dijo que clientes que ingresaron al banco, ubicado en Tecnológico y Nuevo León, denunciaron a los mismos ejecutivos de la institución que afuera había gente armada.“Luego nos marcan de las oficinas del banco para hacer la denuncia, a las 12:35 más o menos, a los diez minutos arriba nuestra unidad y a las 12:50 recibimos el llamado de la agresión en contra de nuestros policías”, explicó Cabada.“No es que estuvieran esperando a los policías para matarlos, simple y sencillamente atendimos el llamado, bajan los agentes de la patrulla y los agreden con arma de fuego”, reiteró el alcalde.Dijo que si los agentes se confiaron, “es muy triste” y aseguró que pidió al secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez que todos los elementos externen precaución.“No pueden confiarse, deben andar atentos, respetando la normatividad, los derechos humanos, pero saber que son policías las 24 horas del día”, comentó Cabada.Solicitó a la ciudadanía cooperación para ubicar a los hombres que dispararon contra los agentes, luego de que se difundió la foto de uno de ellos, captado por una cámara, en el momento que corre del banco con un arma de fuego.“Que nos pasen la información de manera anónima y que nos ayuden a hacer justicia, que este tipo de cobardes no deben de estar fuera porque son un peligro para toda la sociedad, que si lo conocen lo identifican en dónde esta y nosotros vamos por él”, declaró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.