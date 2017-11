Detenidos son inocentes, claman

Familiares de los dos hombres acusados de haberse enfrentado a balazos con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) la semana pasada en San Agustín, afirmaron que los detenidos son inocentes y todo fue “montado” por las autoridades.Los hermanos Ever Olincer y Jesús Manuel Flores Rivera, están acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa y de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.En la formulación de cargos presentada por parte de un agente del Ministerio Público (MP) contra los hermanos Flores se señala que la tarde del pasado 24 de octubre ambos ingresaron al rancho Natanael ubicado a tres kilómetros de la calle De las Naciones en el ejido San Agustín y fueron sorprendidos a bordo de una Chevrolet Tahoe color negra, por parte de los agentes de la SSPM.Del vehículo presuntamente descendió Ever Olincer portando un arma de fuego calibre 5.56 con un cargador con 18 balas y otra en la recamara, pero se cayó y el arma quedó a un lado de él.Además se acusa a Jesús Manuel de traer un fusil calibre 7.62 por 39 y salir corriendo al lado sur del rancho, sin atender la instrucción de que se detuviera.Ambos hombres lograron llegar a la cerca del lado sur de la propiedad y Jesús Manuel disparó contra los municipales y aunque estaban a corta distancia y se trataba de un arma largo no logró lesionarlos porque los uniformados se desplegaron en forma de abanico.Los policías que presuntamente trataron de asesinar los hermanos Flores son Adrián Matsimuto Dórame, Juan Emmanuel Jiménez Silva, Ángel Hernández Serrano, Jorge Merino Cruz, Luis Alberto Guerrero Esquivel, Godofredo Barraza Herrera y Paulin Daniel Barraza Ortiz.Sin embargo, ayer los familiares indicaron que es falsa la versión de la autoridad, que se trata de dos jornaleros que llegaron a Ciudad Juárez con la ilusión de cruzar de forma ilegal a Estados Unidos.“Es una injusticia lo que están haciendo con ellos, son inocentes, simplemente estaban en un lugar equivocado.“Los iban a cruzar a El Paso de forma ilegal, entonces cuando se hizo la balacera la persona que los iba a cruzar les habló y les dijo que se salieran y ellos alcanzaron a salir 20 metros y ahí fue donde los agarraron los policías municipales.“Son puras mentiras lo que están diciendo los policías, que los agarraron en la nogalera”, afirmó Cecilia Bueno Rodríguez esposa de Ever.“No son sicarios son gente trabajadora de campo, tenemos una pescadería en Delicias y Jesús Manuel es maquilero. Quiero que sepan que si algo nos llega a pasar aquí afuera y a ellos allá adentro (Cereso 3) queda en responsabilidad de los policías municipales”, afirmó otro pariente de los hermanos Flores.Los familiares también indicaron que le han hablado y enviado mensajes a través de WhatsApp al alcalde Armando Cabada Alvídrez, pero él no los ha querido atender.En audiencia, los abogados defensores interrogaron a dos testigos protegidos y ambos coincidieron en señalar que a los arrestados no los vieron en el lugar de los hechos.El testigo número dos le dijo a la juez Brisa Yadira Meraz Mendoza que él pasó junto a dos vehículos y vio que no había ocupantes.El testigo número uno refirió que sólo escuchó balazos pero nunca vio a civiles. Hasta el cierre de esta nota el Tribunal no había resuelto la situación jurídica de los hermanos Flores Rivera.

